“Vengo a pedir el voto con la frente en alto”, Alejandra Gutiérrez en su arranque de campaña

“Vengo a pedir el voto con la frente en alto”, fueron las palabras de Alejandra Gutiérrez Campos, candidata del PAN en busca de la reelección para la Presidencia Municipal de León.

Desde el primer minuto de este domingo 31 de marzo, Alejandra Gutiérrez arrancó su campaña de 24 horas ininterrumpidas en el Comité Municipal del PAN León, acompañada de decenas de militantes y líderes de su partido como el coordinador de campaña, Luis Ernesto Ayala.

Posteriormente, visitó una taquería donde platicó con los clientes, se encontró con personal del SIAP que estaba trabajando en las calles durante la madrugada y ya por la mañana llegó al tianguis Línea de Fuego acompañada de Libia Dennise García Muñoz Ledo, candidata de la coalición Fuerza y Corazón por Guanajuato, y del candidato al Senado por el PAN, Miguel Márquez Márquez.

En el recorrido, Gutiérrez Campos aseguró que con un trabajo previo de dos años y medio, esta segunda ocasión pide el voto con la frente en alto ya que todos los compromisos que hizo durante su primera campaña se cumplieron con su llegada al gobierno.

Fotos: Cortesía/ Alejandra Gutiérrez

“Estoy con licencia, vengo a pedir el voto, pero vengo a ver a la gente con la frente en alto y viéndolos a los ojos porque cada compromiso que se hizo avanzamos y ahí están los resultados, obviamente hay mucho por hacer y creo que hay muchos cimientos, hay construcción y hay que consolidar mucho de lo que se arrancó”, dijo.

La panista pidió a la ciudadanía confiar en este nuevo proyecto ya que aseguró que tienen que ir por más.

“Hoy seguimos ahora sí que viendo al futuro y sobre todo insisto, ahí están los resultados, y lo decía hoy en la mañana en el arranque, creo que es muy claro lo que se comprometió hace tres años, lo que se hizo, los cimientos y las construcciones y los hechos que se hicieron y por eso vengo con la frente en alto a seguir pidiendo que confíen porque tenemos que consolidar muchísimas de las acciones que en dos años y medio se hicieron y tenemos que ir por más”, agregó.

En cuanto a los accidentes de autos donde han muerto personas en León, Alejandra Gutiérrez detalló que las propuestas de ley para meter a prisión a los responsables de estos hechos siguen e hizo un llamado a la ciudadanía a manejar con responsabilidad.

“Las propuestas están y el llamado es al ciudadano que sea responsable, por eso nosotros, desde que arrancó la administración propusimos el programa Salvando Vidas porque esto no es recaudatorio, es que realmente se respete al ciudadano, la normativa y que el que tome no maneje y para eso hay operativos desde el inicio de la administración que yo estuve al frente, esos no fueron promesas, esos fueron realidad”.