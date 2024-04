Conoce el auto eléctrico en la Universidad de Guanajuato

León, Gto. Marco Antonio García Montaya, adscrito al departamento de electrónica de la división de ingenierías en Salamanca de la Universidad de Guanajuato es el creador de Concep GTO, un auto eléctrico que podría ser el primero en comercializarse.

“Nació como un proyecto electrónico en donde le llamamos primer auto eléctrico biplaza, es un vehículo pensado en uso interurbano es decir, de ciudad para dos personas”, dijo.

Al cuestionarlos si era posible su comercialización explicó que los alumnos están realizando un segundo prototipo el cual estará adaptado para personas con discapacidad, es decir, se podrá retirar el asiento del copiloto para poder trasladar a una persona en silla de ruedas.

Indicó que sí es posible que haya producción de este vehículo sin embargo, se necesitan inversionistas.

“Estamos haciendo un segundo prototipo vehículo, estamos mejorando algunos de los sistemas que se desarrollaron, este ha sido nuestro primer vehículo borrador y a partir de ahí hemos optimizado recurso y tratando de abaratar los costos de producción para esto se requiere inversión y alguna personas que le entrase bienvenido y si se puede poner en producción”, afirmó.

“No hay cálculo de inversión debido que para comercializar un vehículo tienes que hacer una línea de reproducción y está en función de cuántos vehículos puedas fabricar por semana, por día, por mes, por hora, lo que sí se puede hacer es tener talleres de convenio, quien haga unas partes”, agregó.

Así nace la ideaEl docente platicó que durante muchos años se dedicó a la restauración de coches y es un gusto personal, entonces un día se cuestionó, ya basta de restauras ahora hay que hacer un coche de cero pero con las tendencias que hay en la electromovilidad. “Pensé en que tenía que ser un coche eléctrico”, aseguró.

“Alrededor de seis años empecé con la idea pero no era constante porque o comía o me dedicaba al proyecto, cuando se escasea la gasolina ahi lo volvimos a retomar la idea por crear un vehículo que no dependiera depender de los hidrocarburos, no es factible y vamos a invertirle, entonces llegó la pandemia y otra vez se detuvo la idea pero hubo interés por otro docentes. De año y medio a la fecha se ha concretado, porque hace tres años no tenía forma y con IDEA GTO se desarrolló la parte de la carrocería”.

Características técnicas de Concept GTO

Concep GTO tiene un motor de 2.5 kilowats, alimentado con una batería de litio de 53 volts de corriente directa, tiene un controlador, el vehículo tiene velocidad de 75 a 82 kilómetros por hora con autonomía es decir, la pila tiene una duración de 90 kilómetros por recorrido aproximadamente, incluso se puede gobernar la velocidad.

Finalmente, Marco García señaló que hay muchas carrera involucradas que trabajan como mecánicos, mecatrónicos, electrónicos, gente de gestión empresarial, artes digitales, es un proyecto multi disc lilario.

En cuanto a su carga es cien por ciento confiable, es como si cargara un celular pero con su cargador es especial, se pone a cargar con una toma de corriente casa, puedes traer tu propio cargador en el coche y cargarlo 110 volts. No es recomendable dejarlo en cero, si es un 10 % se carga alrededor de 8 horas, pero si la carga es de 50 tres o cuatro horas.

