Aprueban licencia para Alejandra Gutiérrez; se alista para el inicio de su campaña

León, Guanajuato-. Por unanimidad, el Ayuntamiento de León aprobó la solicitud de licencia de la presidenta municipal, Alejandra Gutiérrez, para separarse del cargo.

Dicha licencia surtirá efecto a partir de las 17 horas del 22 de marzo y estará vigente hasta el próximo 16 de junio.

Además, se aprobó que sea el Secretario del Ayuntamiento, Jorge Daniel Jiménez Lona, quien ocupe la alcaldía de manera interina.

Ante esta aprobación, la alcaldesa Alejandra Gutiérrez agradeció al cabildo leonés y a todo el gabinete por la labor que han realizado en beneficio de la ciudadanía, pues reiteró que cada decisión que se toma es pensando en mejorar la calidad de vida de las personas.

Foto Cortesía @AleGtzMX

"Nos estaremos viendo próximamente en junio, porque el trabajo no para, me siento tranquila porque sé que hay un excelente Ayuntamiento, un equipo que no se da por vencido, hablo de cada una de las personas que trabaja en este municipio, que trabajan 24/7 porque están convencidos que esta ciudad tiene que seguir creciendo".

"Me siento afortunada de ser parte de este equipo, a seguir trabajando por León, nosotros estamos aquí para servir, para poder trabajar por la gente”, afirmó.

Las y los integrantes del Ayuntamiento le desearon éxito a la presidenta y agradecieron el trabajo realizado.

En este periodo, Roberto Mario Enríquez Carrillo será quien asuma el cargo como Secretario del Ayuntamiento.

Será este viernes, a las 17 horas, en sesión extraordinaria de Cabildo, cuando Jorge Jiménez Lona rinda protesta como alcalde interino y Mario Enríquez como Secretario del Ayuntamiento.