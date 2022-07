Trabaja Club León en implementación de Fan ID

León, Guanajuato.- Autorizado por la Liga MX y el Instituto Nacional de Acceso a la Información, el Fan ID debe aplicarse de manera obligatoria, en el Bajío la directiva esmeralda ya trabaja en los protocolos para su aplicación en el Estadio León, así lo señaló Jesús Martínez Murguía, presidente de Club León.

Siendo un recurso para la identificación de los asistentes a los estadios, la Liga MX autorizó la implementación del Fan ID a partir del Torneo Apertura 2022, por su parte Club León acata la indicación poniendo manos a la obra para la creación de base de datos de los aficionados esmeraldas.

➡ Suscríbete a nuestra edición digital

“(El Fan ID) es tema principal para nuestra liga, que las familias, que toda la gente que va a ver el futbol estén seguros, disfruten del espectáculo, en especial el Estadio León que es un estadio familiar, hemos estado muy cercanos a las autoridades, con la misma Liga, con los operativos creciendo más, pero sobre todo que la gente tenga esa conciencia que es un partido, que hay que disfrutarlo, el Fan ID es un tema que ya estamos explorando”, comentó Jesús Martínez.

El Fan ID funge como un formato de identificación personal en formato digital y físico en el que un aficionado registra sus datos personales para su plena ubicación. La información es resguardada según normativa recomendada por el INAI.

Deportes Mariana Reding se corona en casa

REFUERZO

A horas de distancia para el debut de La Fiera, el dirigente verdiblanco trabaja a marchas forzadas para la integración de un último refuerzo de labor defensiva, mismo que podría confirmarse en próximos días

“Yo estoy esperando que este fin de semana podamos tener un avance importante, lo ideal era tenerlo hace dos meses, sin embargo, en ese momento el perfil no lo tenía muy seguro, hoy en día ya lo tengo, pero son varias negociaciones que me está costando. No vamos a apresurarnos a algo por traer, esperemos que la próxima se esté anunciando y tenerlo lo más pronto”, añadió Martínez Murguía.