Alarma a Renato Paiva la situación del futbolista juvenil en México

León, Guanajuato.- Renato Paiva, estratega del León, pero también especialista en el trabajo de fuerzas básicas con una experiencia de 16 años en las inferiores del Benfica portugués, se dijo asustado y preocupado por la situación actual del futbolista juvenil mexicano, luego del fracaso que significó el haber quedado fuera del Mundial Sub-20 y los Juegos Olímpicos de París 2024.

Pese a que su llegada a suelo azteca es reciente, el “domador” fue hilando hechos y conceptos que le llevaron a entender algunos de los lados flacos que se tienen en el país durante el proceso de desarrollo y formación de jugadores.

“Estoy llegando y no puedo hablar con un conocimiento profundo, pero hay una cosa que es verdad, en las formativas del Benfica hice muchos torneos internacionales y siempre que jugábamos ante equipos mexicanos era un terror, no me acuerdo haberle ganado a un equipo mexicano en formativas”, señaló el lusitano.

En este mismo sentido, precisó que “en mi país el enrome salto que se dio en formativas fue que los clubes empezaron a verlas con otros ojos, se empezó a percibir que había que invertir en entrenadores, en mejorar los formadores, antes en Portugal un técnico de formativas era un curioso, un amigo, ahora son gente formada y preparada, los clubes invierten mucho en su formación, pagan bien y si el que es formado quiere aprender la conexión es clara, pero insisto, no sé si ese es el problema de México, lo estoy comparando con Portugal porque cuando llegó Carlos Queiroz, las formativas se vieron diferentes y empezamos a ser campeones mundiales Sub-20 y se llegó a finales de europeos”.

El ex entrenador en las inferiores de las Águilas lisboetas de actuales figuras del futbol mundial como Joao Félix y Bernardo Silva, lamentó lo ocurrido con el Tricolor Sub-20, una generación que prometía y que tiene en sus filas a dos elementos esmeraldas, casos de Fidel Ambriz, capitán de este seleccionado y Saúl Zamora.

“Es una pena porque siempre es importante que estos chicos estén en las altas competiciones para su crecimiento, habrá que resolver esto pasando página, que se pongan a trabajar en sus clubes, los de acá a pensar en León y cuando se abra otra vez la página de selección olvidar eso porque el futbol esta lleno de éxitos y tropiezos”.

Finalmente, Paiva compartió un dato desde su perspectiva alarmante, ya que de todo el plantel que tuvo a disposición “Lucho” Pérez en Honduras, solo 11 jugadores apenas rebasaban los 500 minutos en la Liga MX.

En Números

16 Años los que trabajó Renato Paiva en las fuerzas básicas del Benfica

55 Juegos dirigió el ahora técnico del León al cuadro “B” de las Águilas de Lisboa

1 Título en Ecuador para el portugués con el Independiente del Valle