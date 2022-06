Se queda Campbell y se va Colombatto; lo confirma Paiva

León, Guanajuato.- A pocas horas del debut en el Apertura 2022, Renato Paiva confirmó lo que ya se sabía, Santiago Colombatto no seguirá más con La Fiera, pero también anunció que el tico Joel Campbell se queda para vivir una segunda etapa como esmeralda.

Deportes Paul Bellón llega a La Fiera desde la Liga de Expansión

Respecto a la incorporación del seleccionado costarricense, que a final de cuentas no fue comprado por Monterrey, el técnico lusitano explicó que “Campbell entrenó, hemos hablado, me comentó lo que él quería, sus objetivos, le dije los míos y me pareció muy motivado de esta acá, lo demostró en la cancha entrenando, es un buen jugador, al igual que Yairo (Moreno) nos convenció y se queda, no hay duda”.

Mientras tanto, en el “Colombatto pidió salir y aquí está quien quiere estar y ojo, no es una crítica para Colombatto, es válido y respetable que todos queramos buscar en nuestra vida un crecimiento en lo económico y en lo profesional, así que ya está”, apuntó el “domador”.

Fotos: Cortesía| Club León

Con los verdes, el sudamericano encaró 50 partidos entre Liga MX, Concachampions y Leagues Cup, saliendo campeón de esta última bajo las órdenes de su paisano Ariel Holan y marcó seis anotaciones.

BELLÓN LO CONVENCIÓ

En su primer duelo de preparación, León enfrentó a los Leones Negros de la U. de G. y fue ahí cuando el futbol las características físicas del ahora ex central de los melenudos Paul Bellón, llamaron poderosamente la atención de Paiva, a tal grado que se convirtió en la opción idónea para cubrir la baja del juvenil Pedro Hernández, quien recién fue intervenido y estará fuera de circulación por algunos meses.

➡ Suscríbete a nuestra edición digital

“Pedro tuvo que ir al quirófano, necesitábamos cuatro centrales, el extranjero está por llegar y este jugador me quedó debajo del ojo, en ese partido el chico estuvo bien, claro que no vamos a fichar solo por un juego, pero le hemos hecho seguimiento, vimos su partido en Liga de Expansión, 67 juegos como profesional, cero dudas, aunque el me dirá cual va a ser su futuro aquí, es rápido y agresivo, bien con el balón, ahora veremos cómo responde a la presión de estar en un club de la máxima categoría”, dijo el timonel verdiblanco.