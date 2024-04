Artistas sí viven del arte

León, Gto.- Jessy Zarate y Maya Lemus de la Ciudad de México, llegaron a León como sede de la sede de “Juntas Hacemos Más” quienes aseguraron que viven del arte.

“Yo las vi pintar y dije voy a estar en el siguiente año, soy artista multidisciplinario pinto cualquier objeto o cosa que se pueda pintar y en graffiti llevo poco tiempo pero el arte es lo mejor que me ha pasado”, comentó Jessy.

Por su parte, Maya Lemus mejor conocida como Maya Azteca, indicó que su trabajo es pintar y ha llegado a diferentes colectivos donde ha perfeccionado su técnica. Afirmó que luego de salir de la universidad fue “godín” pero nunca se sintió a gusto teniendo horarios y personas que la restringen todo el tiempo.

“Puedo vivir del arte, yo empecé en el 2020 y mi carrera es Comunicación y Diseño y yo buscaba otro medio de expresión, no solamente una institución que se rige y conocí un colectivo donde me orientaban como es la estética de la calle y cómo influyen en la vida de cada artistas”, dijo.

Las artistas afirmaron que del arte sí se puede vivir, por ejemplo, Maya se dedica a la vida artística, pinta rotulos, lonas, locales y graffiti y de ahí ha emprendido porque se ha hecho dueña de su tiempo, le invierte a su trabajo pero su ganancia es de ella.

“Una vez que viví esto fue muy gratificante y cambió mi vida radicalmente”, señaló.

En cambio Jessy dijo que con mucha constancia se puede vivir del arte, es cuestión de luchar pero no es imposible, afirmó que al inicio suele ser desesperante por no contar con apoyo pero una vez encaminada todo se va dando en el arte y más poniendo amor y pasión.

“Puedes sumar varias actividades y así sumar varias cantidades de dinero y vivir de manera digna, me parece que le debo al arte, tatuaje y pintar ser dueña de mi propio tiempo, eso para mí me mantiene en paz y la paz no tiene precio y radica de lo que te gusta”, finalizó.