Prisca Awiti suma bronce en judo de los Juegos Panamericanos Santiago 2023

León, Gto.- Desde el tatami del Centro de Deportes de Contacto de Ñuñoa, la judoca Prisca Guadalupe Awiti Alcaraz logró la medalla de bronce en la categoría de -63 kilogramos.

Con este metal Guanajuato sumó su séptima presea en los Juegos Panamericanos Santiago 2023, segunda que se cosecha en esta disciplina.

La olímpica en Tokio 2020 cumplió con la expectativa de subir al podio al menos para hacerse del bronce tras un intenso duelo ante la argentina Agustina de Lucia. De judogi blanco, la representante “guanajua” amarró la medalla vía ippon tras 6:47 minutos de acción.

Para Awiti Alcaraz la presea de bronce representa una consolación ya que perdió su encuentro de cuartos de final ante la canadiense Isabelle Ena Marie Anderson Harris, revés que le impidió buscar el oro y encarar la repesca, instancia en la que se impuso sobre la estadounidense Sara Golden.

Resaltar que Prisca Awiti se presentó en Santiago 2023 como campeona de los Juegos Centroamericanos y del Caribe San Salvador 2023, con su bronce extiende su estela de triunfos entre los que luce su título en el Panamericano Senior de Lima 2023, además de un par de bronces que logró en dos fechas del Grand Prix de la IJF.

“Sabía que iba a ser un combate muy difícil, perder en los cuartos, después ganar el repechaje y luego el bronce, fue mucho combate más mental que físico. No soy de poner excusas, los últimos días tuve muy buena preparación, para el evento vine sintiéndome muy bien, pero el cambio de clima aquí en Chile no me hizo muy bien, dos días me enfermé un poco, hoy no estaba en mi cien (por ciento), pero para mi es un logro muy grande estar en el podio con grandes atletas”, resaltó la judoca “guanajua”.





CASTILLO, EL MEJOR MEXICANO

Tras una primera participación en el ciclismo de pista, ahora Ulises Castillo probó suerte en la prueba de ruta, evento en la que el pedalista fue el único mexicano que completó la prueba ya que Ricardo Peña y Tomás Aguirre se vieron forzados a abandonar la prueba.

Castillo Soto cerró en la posición 22 con marca de 3:4807 quedando a poco más de diez minutos de Jonathan Prado de Ecuador que ganó el oro con 3:37.56, seguido por Eduardo Sepúlveda de Argentina que hizo 3:37.57, misma marca que hizo Antonio Fagundez y otros dos ciclistas.

FUTBOL A SEMIFINALES

En el futbol varonil, el leonés Fidel Ambriz disputó los 90 minutos ante Uruguay, duelo en el que se obtuvo el triunfo tras un autogol de Alan Valdivia. Con este resultado el selectivo mexicano Sub-23 logró la clasificación como segundo lugar del Grupo “A”, mientras Chile lideró el mismo sector.

En la zona “B” avanzaron Brasil y Estados Unidos. La antesala de la final será celebrada el 1 de noviembre.

DERROTA EN HOCKEY

Los que cerraron la fase de grupos del hockey sobre pasto varonil y quedaron fuera del camino a las preseas fueron los salmantinos Alan Estrada y Alberto Rangel cayeron 5-0 ante Chile. Este revés deja el selectivo mexicano sin el pase a la semifinales, el único consuelo queda en jugarse la mejor clasificación del quinto al octavo puesto

XIX Juegos Panamericanos Santiago 2023

