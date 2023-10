Laura Galván lista para refrendar su corona en Juegos Panamericanos

Santiago, Chile.- La semifondista guanajuatense Laura Galván ya se encuentra en territorio andino para defender su corona panamericana en los 5 mil metros planos, siendo así una de las figuras a seguir del atletismo mexicano en el marco de la máxima justa deportiva a nivel continental.

Fue hace cuatro años en Lima, Perú, cuando la trayectoria de “La Gacela” empezó a detonar, de ahí se vino una primera incursión en Juegos Olímpicos, los de Tokio, Japón, recién estuvo en el Campeonato Mundial de la especialidad desarrollado en Budapest, Hungría y ahora, en estos Juegos Panamericanos en Santiago de Chile, dará cerrojazo a una temporada repleta de récords nacionales, cinco en total y posteriormente se vendrá un 2024 que le deparará su segunda justa veraniega en París, Francia.

“Contenta de estar en mis segundos Juegos Panamericanos, agradecida con todo lo que me ha traído hasta aquí, estos Panamericanos la verdad que ya están muy fuera de temporada, pero esperamos competir lo mejor posible, hace unas semanas no sabía si iba a llegar por la competencia que ya es muy lejos en el año, pero una experiencia única que se da cada cuatro años, definitivamente quería venir y es algo especial”, manifestó la oriunda de la comunidad de La Sauceda, esto en Guanajuato capital.

Galván llega como referente y campeona de América, por eso mismo es que las sensaciones y la presión son completamente diferentes a lo que experimentó en 2019.

“No es lo mismo que hace cuatro años, las sensaciones son distintas, pero a final de cuentas debo canalizarlo todo a lo que se hacer y eso es correr, quiero dar lo mejor, sé que cada carrera es diferente y todas vamos a estar en el mismo lugar compitiendo, aunque me centro más en lo que está a mi alcance. Si hay poquita presión por todo lo que se ha hecho, hace cuatro años no tenía tantos récords, no tenía una medalla panamericana, unos Olímpicos y todo eso me deja tranquila de que puedo hacer una buena competencia”.

Y pese a que esta cita en Chile llega algo tarde en su programa de trabajo, la misión está clara y esa es “pelear por las medallas, uno siempre viene con esa meta, todas y todos los que nos paramos en esa línea de salida soñamos y queremos una medalla, así que lista para dar lo mejor, voy a pelear con todo lo que tengo y hay que disfrutarlo”.

Para este lunes, la “guanajua” abrirá su actividad en los 10 mil metros, donde su mejor registro es de 31:04.08 minutos, establecido en marzo de este año en San Juan Capistrano, California y el 2 de noviembre irá en los 5 mil metros planos, prueba que le vio cronometrar 14:43.94 minutos en la última justa mundialista.

En Números

2 Participaciones en Juegos Panamericanos para Laura Galván

1 Medalla de oro para la guanajuatense en la edición de hace cuatro años en Lima

5 Récords nacionales los que ha roto la semifondista en esta temporada