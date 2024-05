Niega Coparmex León salario de 4 mil 500 pesos como lo anunció Alma Alcaraz

León, Gto. El presidente de COPARMEX, Héctor Rodríguez Velázquez, negó que en Guanajuato haya salarios de cuatro mil 500 pesos al menos registrados en IMSS, como lo ha anunciado de manera reiterada la candidata de Morena a la gubernatura, Alma Alcaraz.

La política representante de la coalición “Sigamos haciendo historia”, ha anunciado estas cifras durante su campaña rumbo a la gubernatura de Guanajuato como ocurrió en el pasado debate organizado por el Instituto Electoral del Estado de Guanajuato (IEEG), sin embargo, Héctor Rodríguez aseguró que en León en salario mensual oscila de entre los 14 mil 500 pesos y en el estado entre los 15 mil pesos.

“Por lo menos en el IMSS no creo que estén registrados porque ya hubieran tenido problemas, lo que sí hay y es un problema a nivel nacional es la informalidad, ese es otro tema, también hay empresas que no les da para estar en la formalidad lamentablemente aunque no es pretexto”, dijo.

Incluso, el empresario recordó que fue el sector empresarial quien en 2019 buscó la iniciativa para incrementar el salario mínimo y luego se sumaron los gobiernos.

Referente a las propuestas de las y los candidatos de aumentar el salario mínimo, Rodríguez Velázquez comentó que no funciona sólo por decreto, pues se requiere de un modelo económico que esté balanceado.

“El tema de subir por decreto nomás así porque yo digo no funciona, es un modelo económico que tienen que hacer las cosas por un lado para que salga por el otro, se tiene que dentro de un modelo financiero, un modelo económico que esté balanceado ¿Qué le toca al gobierno? A lo que se debería de comprometer y ofrecer es generar las condiciones y las políticas públicas para que haya más inversión, comercio, competitividad, un mejor posicionamiento de México en el mundo en el tema económico”, agregó.

