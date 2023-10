Paulina Martínez da plata a Guanajuato en el judo de los Panamericanos 2023

Santiago, Chile.- La judoca Paulina Martínez ha sido la artífice de la sexta medalla para el deporte guanajuatense en los Juegos Panamericanos 2023 que se efectúan en Santiago de Chile.

Martínez se agenció la presea de plata en la división de los -52 kilogramos, donde desafortunadamente perdió en el combate por el oro frente a la brasileña Larissa Cincinato, quien se agenció los máximos honores sobre el tatami del Centro de Deportes de Contacto, luego de que la tricolor contabilizara tres shidos, lo que le significó un hansoku-make a los 3:39 minutos.

Previamente, Paulina Martínez se había encargado de despachar en cuartos de final a la puertorriqueña Francine Echavarría y en semis a la panameña Lilian Cordones que, por ciertos pasajes, parecía tener las acciones inclinadas a su favor.

Cabe recordar que la “guanajua” también fue segundo lugar en los Juegos Centroamericanos y del Caribe en San Salvador, de tal manera que estos resultados la colocan con puntos importantes en el ranking, de cara a una posible clasificación a los Juegos Olímpicos de París 2024.

“Me voy feliz, pero me duele mucho haber perdido la medalla de oro porque creo que entrené muy fuerte para que se hiciera realidad, son mis primeros Panamericanos y me hubiera gustado quedar campeona, pero me morí en la línea y creo que de eso se trata, así que me da motivación, me hace sentir bendecida ya que quedé plata en Centroamericanos y en el Panamericano, se avecina el próximo año la clasificación olímpica y espero que se nos dé”, manifestó Martínez Claro.

PASO PERFECTO EN FUTBOL

El Tricolor Femenil goleó 4 por 1 a su similar de Paraguay y con ello culminó la fase de grupos invicto, recordando que en sus primeros encuentros superó 7-0 a Jamaica y posteriormente dio cuenta del representativo anfitrión por 3 a 1. Hay que señalar que, con el conjunto azteca que dirige el español Pedro López, se encuentra la guardameta acambarense Alejandría Godínez, quien por ahora no ha visto actividad en la justa debido a que Estheffany Barreras se ha adueñado de la titularidad bajo los tres palos.

AMARGO EMPATE EN HOCKEY

Gracias a la anotación de la salmantina Dariana Cardiel, el seleccionado mexicano de hockey sobre pasto femenil empató a uno con Cuba que, a su vez, marcó por conducto de Yuraima Vera. El conjunto azteca donde también participan las guanajuatenses Fernanda Oviedo, Naomi Cardiel, Arlette Estrada y Marlet Correa, aún no sabe lo que es ganar en el certamen y este lunes frente a Canadá buscará un milagroso pase a las semifinales.