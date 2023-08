Nicolás Larcamón hablará del “Diente” López hasta que sea oficializado

León, Guanajuato.- Nicolás Larcamón dijo poco y nada sobre el arribo a León de Nicolás “El Diente” López. El timonel esmeralda se mostró respetuoso de los tiempos y aseguró que hasta que el delantero no sea oficializado por el club , no podrá hacer muchos comentarios en torno a la incorporación del futbolista uruguayo.

“No hay confirmación todavía, hasta que no haya eso no puedo pensar si estará participando con nosotros, incluso para el juego del viernes, esta claro que el plantel requería de un último refuerzo, pero los que están en condiciones de afrontar el siguiente partido son en los que estoy pensando ahora y si se confirma esta situación de Nicolás, pues él estará en nómina, pero esperemos tener pronto novedades”, comentó el “domador”.

En este mismo sentido, el argentino agregó que “entiendo lo que generaron todas las fotos de su llegada a la ciudad, pero él está todavía en un proceso de confirmación y una vez que sea así, entonces podré hablar de las expectativas y de lo que pretendemos de él”.

Sin embargo, Larcamón aseveró que las últimas salidas que se registraron, una de esas la del chileno Víctor Dávila, generaron la imperiosa necesidad de ir por una contratación ofensiva de jerarquía ya que “claramente hubo un recambio importante en la estructura del platel, pero con este último refuerzo estamos en condiciones de poder encarar lo que se nos viene, así que bien, conforme por esa parte”.

ES EL TURNO DE VIÑAS

Tras superar algunas molestias físicas y haberlo probado de relevo en la fecha tres ante Tigres, así como en la Leagues Cup, el estratega verdiblanco indicó que el examericanista Federico Viñas recibirá su primera titularidad este viernes frente al Mazatlán FC.

“Es la idea que Fede esté, vino con una lesión de su participación con selección y no queríamos arriesgarlo, priorizamos darle su adaptación y una consolidación en todo termino y nivel para que una vez que retornara la competencia en el plano local pudiera estar al cien, entonces ya es el momento de que esté en cancha desde el inicio, ya lo podremos disfrutar desde el arranque”, aseveró el pampero.

A ENFOCARSE DE NUEVO

Luego de dos semanas de inactividad desde su eliminación en el certamen binacional a manos del Real Salt Lake, los felinos han vuelto a poner la mira en el Apertura 2023 de la Liga MX, donde pretenden saldar esa cuenta pendiente que cargan del torneo anterior.

“No es lo habitual una interrupción de este tipo en la fecha tres, en los años que llevo no solo en México, sino en otros países, nunca me había pasado, pero luego no hay que darle tanta trascendencia, atacamos la competencia en su momento y después los días fueron suficientes para restablecer el enfoque. Tenemos claro que antes de esa participación mundialista hay que ser animadores en instancias decisivas de nuestro campeonato, así que buscamos competir en el plano local y con optimismo que a partir del viernes marcharemos por ese objetivo”.

