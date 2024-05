Hay indicios de que Alejandra, la mujer de la tercera edad desaparecida en León pueda estar en San Miguel de Allende

León, Gto.- El alcalde interino de León, Jorge Jiménez Lona, dijo que la Célula Municipal de Búsqueda de Personas Desaparecidas buscará a Ma. Alejandra Ramírez Granados en San Miguel de Allende.

La leonesa de 65 años desapareció el pasado cuatro de mayo en León y hasta el momento sus familiares no tienen pistas sobre su paradero pese a las publicaciones que han hecho en redes sociales.

“Traemos en búsqueda también a Alejandra, una señora, la célula va a San Miguel de Allende, por ahí hay una pista, vamos con uno de los hijos, vamos a realizar esta actividad”, dijo.

Local Crecen delitos perpetrados por crimen organizado en Guanajuato

Analizan videos

El presidente municipal detalló que hay información sensible de cuestiones de salud y que al ser una mujer cercana a la religión los esfuerzos de las búsquedas se están enfocando en ese sentido.

“Hay información sensible, hay un tema de salud, el teléfono no se lo llevo, está en casa, hay algunos videos que se están revisando, hay indicios, estamos tomando algunas pistas, es una persona muy cercana a temas religiosos y ahí estamos enfocando las búsqueda, no descartamos nada”, agregó.

Lona aseguró que este día los familiares de Alejandra se reunieron con el secretario de Seguridad Pública de Guanajuato, Álvar Cabeza de Vaca, además de que su imagen ya se difundió en el Sistema Integrado de Transporte.

Características

La mujer tiene el cabello lacio entrecano, ojos redondos, café claro, mide 1.60 metros y pesa 60 kilogramos según la ficha emitida por el Protocolo Alba Guanajuato.

“Estamos haciendo todo para que sea una búsqueda en vida y para poderla localizar a pesar de que fue el cuatro de mayo que se ausenta. Hay también que nos dicen que puede estar cercano con alguien de la iglesia que ella acudía, fuimos al lugar a pedir información, estamos recabando y apoyando a la familia”, añadió.

Buscan trabajo y desaparecen

El alcalde detalló que continúan en la busqueda de los jóvenes leoneses que se fueron por una supuesta oferta de trabajo a Jalisco el pasado dos de abril y desaparecieron.

“La información que tenemos es que habían recibido una oferta laboral en Guadalajara y están en ese proceso en la fiscalía del estado y en trabajos de coordinación con la de Jalisco”, comentó.

¿Quiénes son?

Juan de Dios Sánchez Conde y Oscar Gael Mendez Cardona, ambos de 21 años de edad, desaparecieron el pasado 2 de abril y hasta el momento se desconoce su paradero.

Juan de Dios es de complexión delgada, moreno claro, cejas pobladas, ojos pequeños y cabello corto y lacio. Mide 1.70 metros Tiene un tatuaje con alas entre el cuello y la oreja y en el brazo izquierdo otro que dice “Sánchez”.

Local Brindará municipio empleo temporal a madres buscadoras de León

Mientras que Omar es de complexión mediana, moreno claro, boca grande, cejas pobladas y mide 1.65 metros, tiene perforadas las orejas y tiene tatuada una luna en la mano derecha, una telaraña en el codo y aretes.