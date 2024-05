Vuelven cadetes como cuentacuentos a la Feria Nacional del Libro de León

León, Gto.- La Feria Nacional del Libro de León (Fenal) adoptó por segunda ocasión a un grupo de cadetes de la Academia Metropolitana de Seguridad Pública municipal como cuentacuentos para las infancias que visiten esta edición número 35.

De acuerdo a Héctor Edgardo Quilantán de la Rosa, director de la Academia Metropolitana de Seguridad Pública de León, la participación de los cadentes abonan a la sensibilidad y confianza por parte de la ciudadanía.

“Son 28 cadetes, 26 (13 mujeres y 13 hombres) y dos maestros que cuentan cuentos en esta Fenal. Los elegimos primeramente voluntarios, estarán el lunes, miércoles y viernes de tres a cuatro horas con base al desarrollo de sus habilidades”, comentó.

El director dijo que aún sorprende ver a los uniformadores en eventos culturales y que pueden abonar mucho con el tema de la ciudadanía.

“A mí lo que me llamó mucho la atención es que sorprendente ver a un uniformado en un evento de estos, es lo que me llamó la atención, que sigue siendo una expectativa para la gente y para el niños en particular ver a una persona uniformada en eventos culturales”, agregó.

Hasta el 26 de mayo

La Fenal se realizará del 17 al 26 de mayo en Poliforum León y en esta ocasión, en los 10 días de actividades habrá 91 expositores, 464 sellos editoriales, 213 actividades literarias y 128 artísticas; 165 escritores locales, 32 talleres y 4 exposiciones, por lo que esperan romper el récord de asistentes de la edición anterior que fue de 95 mil.

Por su parte, el alcalde interino de León, Jorge Jiménez Lona, habló sobre la importancia que tiene la lectura para realizar una transformación social.

“Los libros nos permiten imaginar, soñar, nos dan la oportunidad de transformar la realidad del presente en el futuro; la cultura, en especial para nosotros en León, debe ser el cambio, la transformación social y la reestructura del tejido social. Los libros nos abren cientos de mundos y con imaginación nos llevan a escenarios infinitos, rompen muros y trascienden fronteras a través de las letras”, dijo.

Reconocen a Rosa Montero

Como cada edición, este 2024 se entregó un reconocimiento a la periodista española Rosa Montero, quien recibió el premio Compromiso con las Letras. La escritora destacó que es un orgullo poder está en la Fenal y recibir el reconocimiento.

“Es maravilloso que una feria tan prestigiosa y maravillosa, con gente tan joven y tan apasionada me voltee a ver y diga le voy a dar un premio a esta señora, porque esto te cura, es terapéutico y es como si la Fenal te dijera, lo estás haciendo bien”, destacó.

Habrá talleres de Movilidad

Además la Dirección General de Movilidad participará con el taller "La historia del transporte público en León" con la realización de 72 talleres de cultura de la movilidad y 4 presentaciones teatrales.

Los talleres están dirigidos a las infancias de primaria baja de 7 a 9 años; y las funciones de teatro serán abiertas al público en general. El horario será de 9:00 a 19:00 horas, de lunes a viernes, y de 12:00 a 19:00 horas, los sábados y domingos.