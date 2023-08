Nicolás “El Diente” López ya está en León a espera de ser presentado

León, Guanajuato.- Nicolás Larcamón por fin puede respirar. El fichaje ofensivo que tanto necesitaba el timonel de La Fiera ya está en su nuevo hogar, se trata del atacante charrúa Nicolás “El Diente” López, quien llega al cuadro esmeralda procedente de los Tigres.

Minutos antes de las 2 de la tarde de este martes y acompañado de su esposa e hija, el nacido hace 29 años en la capital uruguaya se dejó ver en el Aeropuerto Internacional del Bajío. A paso veloz, López salió por la puerta de arribos y de inmediato abordó una camioneta donde ya lo esperaba personal del Club León. Al sudamericano se le notó poco expresivo, aunque con algunos dejos de confianza para emprender esta nueva aventura en el futbol mexicano, luego de casi tres años con la escuadra universitaria.

Y antes de tomar su vuelo a tierras guanajuatenses, “Nico” López lamentó no haber tenido la regularidad deseada con la “U” de Nuevo, a donde espera poder regresar en un futuro.

“Agradecido por todo este tiempo, me llevo el cariño de la gente y agradecerle a los compañeros por tratarme bien. Me faltó ser más constante, uno lo tiene que aceptar y bueno, se cumplió un ciclo y ahora para León y ver como me va a ir. El futuro no se sabe pero me gustaría (regresar), porque no”, manifestó “El Diente” en la terminal aérea de la Sultana del Norte, al tiempo de que se dijo imposibilitado ahondar más en el tema de su pase al elenco del Bajío, misma situación que se dio horas más tarde ya en León.

Con los Tigres, López Alonso rebasó la centena de encuentros, marcó 26 goles y puso 11 asistencias, números que se quedaron por debajo de lo hecho de 2016 a 2019 vistiendo la playera del Internacional de Porto Alegre de Brasil, sin embargo, con los de San Nicolás de los Garza logró levantar tres títulos, la Concachampions de 2020, el Clausura 2023 de la Liga MX y el más reciente Campeón de Campeones, además de que en el plano individual conquistó el gallardete de máximo goleador del Apertura 2021 con nueve tantos, distinción que compartido con el argentino Germán Berterame.

Nicolás López llega a la oncena panza verde con la obligación de marcar diferencia en la delantera junto a su paisano Federico Viñas. Por sus condiciones se encuentra llamado a ser referente en un semestre que de igual manera le depara a la institución una histórica incursión por el Mundial de Clubes a realizarse en Arabia Saudita.

Para este miércoles, el Club León ha citado a los medios de comunicación a su entrenamiento en el Estadio Nou Camp, donde muy probablemente se realice la presentación oficial del “Diente” López, quien previamente deberá pasar los exámenes médicos y a partir de eso habría chances de que incluso pueda ser considerado para el duelo del viernes ante el Mazatlán FC.

En Números…

77 Juegos de Liga MX en los que Nicolás López participó con los Tigres

26 Goles son los que marcó el delantero uruguayo con la escuadra universitaria

29 Años para el surgido de las inferiores del Nacional de Montevideo

Fotos: Francisco Carmona | El Sol de León