La Fiera se alista para recibir a Mazatlán todavía sin “El Diente” López

León, Guanajuato.- No hubo muchas novedades en el entrenamiento esmeralda de este miércoles, en el que por cierto, no estuvo presente el charrúa Nicolás “El Diente” López.

➡ Suscríbete a nuestra edición digital

El delantero llegó a la ciudad la tarde del martes, pero los tiempos no le dieron para acudir a la práctica matutina programada en el Estadio Nou Camp, toda vez que mientras sus nuevos compañeros alistaban el choque frente al Mazatlán FC, él tuvo que presentarse a las evaluaciones médicas de rigor, para posteriormente resolver temas de papeleo.

Por otra parte, Nicolás Larcamón no pudo trabajar con plantel completo, ya que aunado al tema de López, Fidel Ambriz estuvo por separado, lo mismo que el central Pedro Hernández, sin embargo, es lo de Ambriz lo que más urge, toda vez que en mediocampo el nacido en la capital del calzado ha sido titular junto al “Perro” Romero, así que en caso de que el también capitán del Tricolor Sub-23 no pueda estar apto para el viernes, su lugar sería tomado por José Iván “El Jefecito” Rodríguez.

También puedes leer: Nicolás Larcamón hablará del “Diente” López hasta que sea oficializa do

Mientras tanto, el que se mantiene activo es Santiago Colombatto, a espera que pronto pueda encontrar equipo en Europa. Los días pasan y el pampero continúa con la esperanza de hallar acomodo, una de las posibilidades era recalar en el Real Oviedo de la Segunda División española, pero al jugador no le convenció del todo esa opción, por lo que el conjunto azulón no quiso perder más el tiempo y optó por mirar hacia otro lado.

En lo que concierne a Víctor Dávila, no hay noticias acerca del pago de su clausula de salida, pero en caso de que su pase al CSKA de Moscú se demore más, es un hecho que el chileno no volverá a entrenarse con el plantel, así lo adelantó Larcamón, quien de igual forma aseguró que la situación del andino no interferirá en el registró del “Diente” López.

Para este jueves, La Fiera tendrá una última sesión previo al enfrentamiento ante la escuadra sinaloense, en lo que será la reanudación del Apertura 2023 de la Liga MX.