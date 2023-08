Andrea Dorantes hace historia tras cumplir reto de las Siete Cumbres

A partir de ahora, la historia del alpinismo mundial tiene un lugar muy especial reservado para la leonesa Andrea Dorantes, quien se ha convertido en la latinoamericana más joven en hacer las siete cumbres más altas del planeta.

Y es que en una expedición de seis días, la montañista de 26 años llegó al pico del Monte Elbrús en Rusia, cuya elevación es de 5 mil 642 metros sobre el nivel del mar. El desafío en esta ocasión fue encontrar la ventana de tiempo perfecta para evitar las constantes ventiscas árticas que suelen generarse por encima de los 4 mil metros. El Elbrús se ubica a 65 kilómetros de la ciudad de Kislovodsk y prácticamente delimita la frontera entre el territorio europeo y asiático.

Tras esta nueva hazaña, la guanajuatense publicó en redes sociales: “Subir la montaña más alta de cada continente fue un reto que me propuse sin tener la menor idea de lo que se requería para lograrlo. Fue una simple elección, donde no me abrumé tratando de resolver cada paso para poder empezar el proyecto. El objetivo era claro, todo lo demás era incierto. Esa incertidumbre de no tener todas las respuestas me regaló la libertad de cuestionarme como lo podía hacer a mi manera y sin puntos de referencia para poder disfrutar al máximo cada parte del proceso”.

En este mismo sentido, la egresada de la Universidad Estatal de Boise, añadió: “Hoy me paré en el punto más alto de Europa y el sueño que se veía tan lejano ya se volvió una realidad. Hoy reconozco que las limitaciones sólo existen en la cabeza y que nuestro cuerpo puede ir más allá de lo que consideramos imposible”.

La travesía de Dorantes inició en septiembre de 2021 al conquistar los 5 mil 895 metros del Kilimanjaro en Tanzania, luego en 2022 siguió con los 6 mil 961 metros del Aconcagua en Argentina, en junio del año pasado completó los 6 mil 190 metros del Denali en Alaska y dos meses más tarde se plantó sobre los 2 mil 228 metros que tiene el Kosciuszko de Australia. Posteriormente, en enero de este año, Andrea fue a los 4 mil 892 metros del Vinson en la Antártida y apenas en mayo se convirtió en la latina más joven en arribar a los 8 mil 849 metros de la madre de todas las montañas, el Everest, entre China y Nepal.

Fue precisamente el Monte Everest el reto más desafiante, ya que la leonesa tuvo que sobreponerse al congelamiento de uno de sus dedos del pie izquierdo, pero mentalmente también se vio obligada a superar la noticia de que una de las expediciones que iban por delante falló en su intento teniendo un trágico desenlace.

De esta manera, “Andy” dijo misión cumplida en cada una de esas siete cumbres y bajo su filosofía de vida donde el cielo es el límite y los imposibles no existen, seguramente irá por nuevas aventuras como esas que en su momento compartió con OEM como lo son visitar ambos polos y recorrer en bicicleta desde Alaska hasta la Patagonia.

Las Siete Cumbres de Andrea Dorantes