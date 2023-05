Andrea Dorantes regresa a casa luego de conquistar el Everest

León, Guanajuato.- Después de una expedición que se extendió por más de 50 días, la montañista leonesa Andrea Dorantes regresó a casa luego de hacer cumbre en el Monte Everest, hazaña con la que se inmortaliza como la mexicana más joven en conquistar el pico más alto del mundo.

➡ Suscríbete a nuestra edición digital

Ascender la montaña considerada como el "corazón" del Himalaya es una hazaña que muchos sueñan y pocos alcanzan, entre esos pocos afortunados está Andy, cuya aventura le deja un aprendizaje de vida.

"Ahora me doy cuenta de que no cualquiera lo hace, es mucho más difícil de lo que pensamos, es difícil dimensionar lo que es hasta que estás ahí. Estar ahí arriba es algo que no puedo describir con palabras, fueron muchos días, muchos pasos, mucho esfuerzo. De esta experiencia aprendí que cada paso cuenta, aunque al principio parece que no es mucho, cada paso que dí me llevó a la cima, así es la vida misma, hay que seguir y paso a paso se cumple cualquier meta", expresó Andrea Dorantes en charla para El Sol de León.

La tarde de este jueves, la alpinista de 26 años arribó al Aeropuerto Internacional del Bajío, llegó procedente de un vuelo que tomó en Katmandú, la capital de Nepal, que luego hizo escala en Dallas, Texas. Para las 15:00 se dejó ver en la sala de espera donde ya la esperaban familiares y amigos.

“Regreso a casa agradecida con la gente que me apoyó, que a la distancia me estuvo acompañando en este hermoso viaje, ha sido una experiencia única, aún no me la creo y eso que ya estoy en México. Conocí mucha gente maravillosa, hice grandes amigos, gente con la que comparto está pasión. Todo el esfuerzo y el frío valió la pena”, añadió la alpinista que en su arribo levantó los brazos en señal de triunfo.

SUMMIT PUSH

Fue a principios de abril que Andy inició su travesía, luego de arribar a Nepal tomó varios días de aclimatación en el Campamento Base hasta que su expedición tuvo autorización de subir.

Justamente en el Summit Push, nombre que recibe la fase de ascenso al Everest, se realizó entre el 14 y 19 de mayo. En este periodo partió del Campamento Base hasta los Campamentos de Altura entre los que ya se alcanza una altura superior a los 8 mil metros sobre el nivel del mar.

¡Bienvenida a casa! La alpinista Andrea Dorantes regresa a #León luego de hacer cumbre en el Monte Everest 🏔



📹 @05rowa | El Sol de León pic.twitter.com/i7LHrBFbvA — El Sol de León (@soldleon) May 25, 2023

Del último recorrido que hizo hasta alcanzar cumbre del mundo rememoró: “Estar allá arriba es algo único, es impactante, es indescriptible, estuve ahí entre 5 a 10 minutos y después fue bajar inmediatamente. Cuando estás subiendo pierdes la medida del tiempo, entre más altura es más complicado todo, entonces tienes que ir muy consciente, ir poco a poco, muy atento de cómo está tu entorno”, concluyó Dorantes.

En esta aventura la “guanajua” sufrió congelaciones en la mano y pie derechos, lesiones que no resultaron de gravedad. Por otra parte, la expedición de 15 personas de la que fue parte, regresó incompleta ya que dos de sus miembros perdieron la vida en la montaña, siendo un escalador de Malasia y otro de Bulgaria los occisos.

Deportes Andrea Dorantes fuera de peligro luego de escalar Monte Everest

Tras su regreso a León, Andrea Dorantes tomará un periodo de descanso para luego en verano comenzar a planear su viaje a Rusia con la intención de escalar el Monte Elbrús, que con su altura de 5,642 msnm es el pico más elevado de Europa, además representa el último reto para cumplir con el desafío de las “Siete Cumbres”.