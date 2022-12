Andrea Dorantes inicia ascenso rumbo a la cima del Monte Vinson

León, Guanajuato.- Una nueva travesía ha iniciado. La alpinista leonesa Andrea Dorantes ya se encuentra en la gélida Antártida con el objetivo de hacer cumbre en el Monte Vinson.

Cabe recordar que en 2021, Dorantes se planteó la meta de escalar las montañas más altas de cada continente, por lo que de conquistar el Vinson, esta sería su quinta cima, solo restándole la del Elbrús en Rusia que está a 5 mil 642 metros, así como la del Everest entre China y Nepal, siendo la elevación reina a 8 mil 849 metros.

➡ Suscríbete a nuestra edición digital

La egresada de finanzas de la Estatal de Boise cumplió con dos retos el año pasado, esos fueron el Kilimanjaro en Tanzania a 5 mil 895 metros y el Aconcagua en Argentina a 6 mil 961 metros, mientras que en este 2022 escaló el Denali en los Estados Unidos a 6 mil 190 y en agosto atacó los 2 mil 228 metros del Monte Kosciuszko en Australia.

Ahora, si bien el Vinson de 4 mil 892 metros no es de las montañas más demandantes, el clima que impera en esta época del año es el principal factor de riesgo, teniendo fuertes rachas de viento, constantes tormentas de nieve y un severo punto de congelación al que no cualquiera puede exponerse.

Deportes Se juega segunda vuelta de Los Soles al “rojo vivo”

La ascensión de Dorantes se dará por la cara oeste, ahí el campamento uno se ubica a 2 mil 700 metros; posteriormente, para llegar al campo dos a 3 mil 100, deberá cruzar el siempre peligroso Glaciar Branscomb, luego irá hacia el campamento tres a 3 mil 700 metros y ese será su último punto de descanso antes del intento de arribar a la cima.

A través de sus redes sociales y sistemas de comunicación vía satelital, la montañista guanajuatense reportó que “nos ha tocado jalar los trineos por tres horas pata ver como funciona todo el sistema y también para darnos cuenta que el frío de aquí no es broma. No hay margen de error, no puede tener nada de piel expuesta porque sufres congelaciones en minutos. Los descansos son máximos de 10 minutos porque si dejas de moverte te haces paleta y a donde quiera que voltees solo ves blanco, no tienes ningún punto de referencia. Esperemos todo vaya de maravilla y tener buenas noticias muy pronto”.

A sus 25 años, Andrea Dorantes busca convertirse en la latinoamericana más joven en hacer las “Siete Cumbres”, pero no solo eso, de igual manera quiere ser la mexicana que escale el Monte Everest a más temprana edad.

En Números

4 Cumbres de su lista son las que ha conquistado Andrea Dorantes

4 mil 892 Metros de elevación tiene el Monte Vinson en el territorio antártico chileno

25 Años para la alpinista nacida en la capital mundial del cuero y calzado