Urge regulación de precios de tanques y concentradores de oxígeno

León, Gto.- La oxigenoterapia se ha convertido en una necesidad primordial ante la llegada del Coronavirus SARS-CoV-2, como rehabilitación pulmonar en casa, aseguró el terapeuta respiratorio, Mario Pérez Segura. Hoy preocupa la arrogancia y soberbia de las personas al manifestar desinterés a cuidarse, ante un sistema hospitalario que colapsa ante la falta de recursos y el cansancio del personal de salud.

Hoy en día el mercado está descontrolado ante la falta de autoridad para regular el mercado de abasto de tanques y concentradores de oxígeno, que de 14 mil 500 pesos facturados se comercializan hasta en 50 mil, agregó.

Tenemos que aprender a vivir con la Covid-19

Recordó Pérez Segura que el servicio de oxigenoterapia en casa, era un terreno descuidado, pues básicamente nadie lo veía como un negocio, a mis más de seis años de iniciar en el mercado de rehabilitación pulmonar, descubrí la oportunidad de ofertar el servicio de oxígeno medicinal a domicilio, entonces realmente éramos pocos proveedores en León los más fuertes Praxair e Infra, no vimos que fuera a incrementar la pandemia y con ello la demanda de equipos e apoyo médico, cómo ha sucedido.

Ahora señaló “tenemos que aprender a vivir y contar con un concentrador de oxígeno, estoy muy claro que vamos a vivir con esta endemia que es la Covid-19, a mejor va a ser estacional, cuando esté controlada, sinceramente yo considero que faltan varios meses para que sea controlada”.

En la actualidad algunos prefieren comprar un concentrador y se entiende porque ya viven con el miedo de volverlo a tener en la familia un paciente de contagio y volver a sufrir por la ausencia de oxígeno. Y sí se va a convertir en una necesidad debido a que ya vamos a vivir con la Covid-19 y la alta demanda va a seguir, al haber subestimado la enfermedad, a diferencia de la influenza es altamente contagiosa al respirar lo que el paciente exhala.

“La verdad es que aquí en León, la enfermedad se comporta de una forma muy rara y la verdad muy inusual muy, pues sí nos agarró desprevenido y empezó la demanda de los concentradores oxígeno”

Pareciera que perdieron el miedo

“El panorama que se dibuja es de preocupación, al ver el sector hospitalario público y privado, es que están llenos, no hay ventiladores y el personal de salud está cansado, derivado de la arrogancia y la soberbia, el desinterés de la gente por tratar de cuidarte, ya no es de pedirles que no salgan sino que a quién salga use cubrebocas o sea ya ni eso hacen ya no se protegen, se percibe que básicamente las personas ya le perdieron el miedo esto, cuando podemos apostar que ya ha tenido en sus familia más de una pérdida familia y siguen con la misma actitud”, aseguró.

De la compra del Estado

En el tema de la adquisición de concentradores de oxígeno por parte del gobierno Estatal, es una buena propuestas ante esta situación de salud, pues sinceramente mucha gente no tiene la posibilidad de rentar un concentrador de oxígeno, pero va a beneficiar a pocos hablamos de 400 equipos y si representan un alivio en este momento.

⬇️Da clic aquí⬇️

Local Sin riesgo de contagios en el transporte público

Hablamos de una insuficiencia en tanques y concentradores de oxígeno, en mi caso atiendo un mercado regional que contempla ciudades como Irapuato, Salamanca, Celaya, Dolores Hidalgo, San Diego de la Unión, Guanajuato capital, básicamente la demanda es de todo el estado de Guanajuato, en promedio suman de 200 a 250 llamadas.

Del negocio al abuso

Todavía para el año 2019, este negocio sinceramente era bueno, al ser un terreno muy descuidado y ahora al 2021 mucha gente ha invertido su capital para adquirir una, dos o más máquinas para rentar, lo que ha dado paso a los oportunistas, como ya pasó en el año 2019 con la escasez de gasolina, por lo que es de suma importancia que se regule el mercado por parte de Profeco.

En el tema del valor de un concentrador, el empresario local, dijo que esta descontrolado, básicamente su precio oscilaba en los 14 mil 500 pesos ya facturado hasta antes de la pandemia y los últimos que vendí hasta que antes que los equipos escasearon que fue en septiembre pasado lo facture en los $24,500.00, en este momento se encuentran desde los 30 mil a 60 mil pesos, el problema es que no hay.

Explicó, aquí el problema es que las empresas que proveen concentradores de oxígeno sufren un desabasto a nivel mundial, al menos esto ocurrió a la marca líder Philips Respironics, además de limitarse la exportación por parte de EUA, según lo señalado por una publicación especializada y deriva en la escasez. Yo sigo esperando que mis proveedores me oferten equipos.

El terapeuta respiratorio, señaló ojo las personas deben estar alertas pues los pacientes con insuficiencia respiratoria requiere de un concentrador de tipo médico que genera la cantidad adecuada de oxígeno, y pero algunos vivales aprovechando la situación han metido al mercado los concentradores de uso cosmético destinados a otro uso y se venden como tipo médico, y que en realidad no ayuda al paciente al no proporcionar los altos requerimientos de oxígeno, ni con la debida pureza y no les van a funcionar.

Para concluir dijo, la autoridad debe detener lo que ahora está pasando en cuanto a que gente oportunista que compró un tanque o se quedaron luego que algún familiar ya no lo utilizó, ya no le entregaron para venderlo ante la necesidad, los hemos visto en Facebook, desde los 30 a 50 mil pesos, lo mismo con los concentradores, pues no sin existe quien lo regule, al convertirse en algo de primera necesidad y solo se lesiona a familias que se ven obligadas a pagar precios muy elevados.