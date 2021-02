Sin riesgo de contagios en el transporte público

En la primera semana como administrador de servicios municipales, Luis Alanís reporta que el transporte público no es un foco de infección de contagios de coronavirus, luego de realizar alrededor de dos mil 500 mediciones de bióxido de carbono al interior de unidades.

El tema focal en este momento, explicó Alanís Villarreal, es la pandemia y desmintió que en los camiones o instalaciones del Sistema Integrado Transporte se propague con mayor incidencia el coronavirus.

“Nuestra opinión es diferente. Tenemos dos estudios que demuestran que el transporte público no representa un foco de infección, siempre y cuando haya el uso de cubrebocas o mascarillas, que las personas no hablen y que tengan una adecuada ventilación”, afirmó.

Agregó que desde la semana pasada “lo que hicimos fue medir las concentraciones de CO2 en el interior de las unidades; tomamos hasta el jueves dos mil 491 muestras de bióxido de carbono, evaluamos estas muestras por partículas por millar y encontramos que solamente en 3.3% de estas muestras existía riesgo verdaderamente de contagio”.

Luis Alanís expresó que ha habido reuniones con los integrantes de la Comisión de Movilidad, con la misma dirección y con los transportistas para solicitarles “mejor ventilación, mejorar los despachos en estas tres rutas detectadas e higienizar todas las unidades, en los mismos andenes, de tal suerte que cuando llegan los autobuses, antes de subir a los pasajeros, queden listos”.

El administrador de servicios municipales dijo que “a pesar de que 3.3 % es muy bajo, queremos bajarlo más. Los integrantes de la administración de servicios municipales nos estuvimos movilizando en el transporte público y documentando, con excelentes resultados”.

Respecto a la responsabilidad de los usuarios que no cumplen con las medidas sanitarias, mencionó que “es un tema cultural; si una persona con cualquier tipo de uniforme o logotipo en sus prendas se le acerca a una persona, ésta se siente agredida porque la autoridad le pidió que se pusiera cubreboca... es un tema de orden cultural”.

“Lo único que nos queda a la autoridad es seguir insistiendo, seguir siendo constantes en las medidas de contención. La palabra que le comentaba al alcalde es constancia; debemos seguir siendo constantes, como lo hemos sido hasta ahora; no vamos a bajar la guardia; vamos a seguir adelante con esa constancia de seguir buscando las medidas para la prevención de los contagios y para tratar de contener todo lo que se pueda”, agregó.

“El tema cultural, el tema personal de ‘si me pongo el cubrebocas, si me lo quito para hablar por el celular, que siento que no respiro bien, me cansa, se me olvidó’; esto es muy difícil de combatir. Para que nos demos una idea, Policía nos ha apoyado un poco y las detenciones por no utilización de mascarilla o cubrebocas se convirtieron en el tercer factor de detenciones y aún así la gente sigue sin ponérselo; los detienen, los llevan con el juez cívico, el cual establece una sanción y hay gente que dice ‘de todos modos no me lo voy a poner’... es un tema de cultura, muy complicado”.

Alanís hizo referencia a la encuesta del Observatorio Ciudadano de León que señala que 73 % de las personas dijo que sí usaba cubrebocas y a un análisis “que hicimos junto con los transportistas, con cámaras de seguridad, donde se observa que 95% de la gente sí usa cubrebocas. Queremos que sea 100 %, por eso seguiremos insistiendo en el tema; somos puntuales y constantes”, finalizó.