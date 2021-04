Repuntan muertes de mujeres en Guanajuato

León, Gto.- De las 71 muertes violentas registradas en León, en marzo, ocho corresponden a mujeres, lo que significa un alza, en enero se documentaron siete y en febrero cinco. En estos casos, señala el analista en Seguridad, David Saucedo, también aplica el concepto de fluctuación, en la guerra de los cárteles de la droga.

“La violencia homicida de los carteles evidentemente está tocando a las mujeres, la mayoría de ellos son de una categoría que me disgusta mucho pero que no encontramos una mejor, la mayoría de mujeres que can en esta guerra de cárteles son daño colateral, es decir que no tenían ningún vínculo-relación con actividades delictivas”.

En marzo, mes de la mujer y como ironía, dos casos de feminicidio conmocionaron a la sociedad leonesa, sin que se presentaran en León, pero con un fuerte impacto estatal e incluso nacional.

A pesar de que los crímenes no fueron cometidos en este municipio, se realizaron protestas en solidaridad con la familia y para exigir justicia en contra de los feminicidas que ya están presos y vinculados a proceso penal.

Uno de los fallecimientos fue el de Monse, una niña de 12 años que fue asesinada por su cuñado en la comunidad de El Coecillo en Silao. El otro, el de Lupita, una joven de 26 años domiciliada en León, pero cuyo cuerpo fue localizado en los límites de San Felipe, luego de ser baleada durante una discusión por su pareja sentimental.

Romper silencio y pacto

Saucedo consideró que en Guanajuato tenemos un modelo patriarcal, como lo señalan las feministas, en donde la mujer se ve como un objeto de abuso, que puede proveer un dividendo económico, una mercancía o carácter utilitario.

“Me parece que si se tiene que establecer sanciones más severas, una investigación más puntual a cada uno de estos eventos para que no se vuelvan a presentar, los dos eventos que no ocurren en León son terriblemente atroces e incluso yo he conocido de otros tantos donde los propios círculos familiares se encargan de encubrir porque forma parte de una cultura de silencio que muchas mujeres que son violentadas por razones de tipo tradicional y familiar se ven obligadas a callar, este es el momento para que las mujeres rompan el silencio y los hombres rompamos el pacto patriarcal”, expresó.