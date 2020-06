"Te quedó grande la silla", protestan contra AMLO en México

En plena emergencia sanitaria por el Covid-19, miles de personas se manifestaron en sus automóviles en al menos 10 estados del país, para exigir la renuncia del presidente Andrés Manuel López Obrador.



Los manifestantes llegaron en vehículos, motocicletas y algunos hasta en bicicletas, y portaron pancartas con los mensajes "Te quedó grande la silla", "¡Fuera López!", "#AMLOveteYA","¡Fuchi! ¡Guácala! ¡Fuera AMLO!" y "No te conozco, pero nos necesitamos para cambiar a México", mientras hacían sonar sus bocinas.

Foto: Antonio Miramontes | El Sol de México

Algunas de las ciudades que sumaron a la mega caravana fueron Villahermosa, Ciudad Guzmán, Córdoba, Irapuato, Guadalajara, Guaymas, Acapulco, entre otras.

El Frente Nacional Anti-AMLO (FRENA) fue quien convocó a los ciudadanos a salir a protestar, sin embargo, se prevé que mañana se lleve a cabo otra marcha en la que participarán las principales ciudades en los estados de Puebla, Morelos, Querétaro, Estado de México, Chihuahua, Sinaloa, Guanajuato, Veracruz y Sonora.

"AMLO vete ya"

La caravana en Tabasco arrancó desde Ciudad Deportiva en Villahermosa al grito de "¡AMLO vete ya!", "¡Ni fifís, ni chairos, todos somos mexicanos!".

Foto: Antonio Miramontes | El Occidental

El coordinador del Frente Nacional Anti-AMLO en la entidad, Miguel Jerónimo Cerino, indicó a El Heraldo de Tabasco que con esta manifestación se eleva un enérgico rechazo al gobierno federal, pues dijo que a pesar de que AMLO es tabasqueño "no ha ayudado en nada a su tierra natal".

Lamentó que otros mandatarios nacionales han ayudado a sus estados y los han transformado en entidades con desarrollo, pero -señaló- ese no es el caso de Tabasco. "Prometió 25 mil empleos, pero es la hora que siguen los altos índices de desempleo", indicó.

Foto: Javier Chávez | El Heraldo de Tabasco

Asimismo, Miguel Jerónimo Cerino acusó a López Obrador de querer implantar el comunismo en México y los mexicanos no están de acuerdo a vivir en un país comunista.

"Y por qué lo decimos, porque ellos traen una agenda, la llamada agenda de Sao Paulo, van en el tercer punto, de correr a los empresarios y adueñarse de la nación", sostuvo.

Foto: Javier Chávez | El Heraldo de Tabasco

También dijo que AMLO va a suprimir todas las juntas municipales con intenciones de reelegirse "y en México, no somos chavistas ni bolivarianos, nosotros tenemos nuestros héroes como Hidalgo, Madero, Zapata y muchos más; no tenemos porque rendir pleitesía a ningún héroe de otra nacionalidad".

"La gente aquí está demostrando su inconformidad, lo importante de esta caravana en Tabasco no es el número de personas que marchen, sino la representatividad que llevamos", expuso.

Foto: Javier Chávez | El Heraldo de Tabasco

"Acciones tardías contra pandemia"

En Córdoba, Veracruz, decenas de personas salieron en sus autos a las principales calles de la ciudad, exigiendo la renuncia del presidente López Obrador.

Durante el recorrido se podían escuchar los claxon de los autos, así como las consignas que gritaban desde las ventanas de sus vehículos.

Foto: Fernando Coria | El Sol de Córdoba

En entrevista para El Sol de Córdoba, Omar Kuri, uno de los de los participantes de la marcha, acusó a AMLO haber tomado acciones tardías contra la pandemia del Covid-19.

"El supo de la pandemia así como todos lo supimos, pero no le importa que la gente sobreviva o que se quede sin empleo. Se quedaron sin trabajo un millón de personas, tuvieron que cerrar pequeños negocios como salones de belleza, peluquerías, pequeños restaurantes", dijo.

"¡Te quedó grande la silla!"

En Guadalajara, Jalisco, también se llevó a cabo una segunda caravana en la que participaron automovilistas, motociclistas y hasta ciclistas.

Con las consignas de "¡Fuera AMLO!", "¡Te quedó grande la silla!" y "¡AMLO estás despedido!", decenas de personas salieron a las calles a manifestarse contra el presidente de la República.

De forma organizada y respetando las luces de los semáforos para no bloquear calles y avenidas, personas participaron en la manifestación.

Foto: Francisco Rodríguez | El Occidental

Gerardo Zavala, uno de los organizadores de la caravana, dijo que no le importa que los señalen de "fifís" ya que cada vez más "ciudadanos de todos los extractos de la sociedad se suman, porque ven que las políticas públicas del presidente son contrarias al interés general, y las conductas de López Obrador son muy similares a las que realizó Hugo Chávez y Nicolás Maduro".

"AMLO, en Guerrero no te queremos"

Mientras que en Acapulco, Guerrero, la caravana vehicular se desplazó por la Avenida Costera Miguel Alemán. Los manifestantes lanzaban consignas desde sus autos: "¡AMLO, en Guerrero no te queremos!".

La protesta inició a las 10:20 horas, durante el recorrido los conductores iban hacían sonar sus bocinas.

Foto Francisco Rodríguez | El Occidental

"Tu gobierno nos ha quitado nuestro empleos"

Alrededor de 120 automovilistas que forman parte de Frente Nacional Anti-AMLO en Irapuato, Guanajuato, realizaron una caravana en las vialidades para protestar contra el presidente de la República.

Los participantes salieron en caravana en sus vehículos que portaban carteles con mensajes como "No al aborto, sí a la vida", "No te metas con mis hijos, no a la cultura de la muerte" y "Porque tu gobierno nos ha quitado nuestros empleos".

Foto: Víctor Cruz | El Sol de Irapuato

"Nosotros somos gente de trabajo, gente que confiamos y que si nos levantamos a las cinco, seis o siete de la mañana podemos trabajar y buscar un futuro próspero para nuestros hijos y nietos, para todo México (...) no queremos que nos limiten en frijoles, en arroz, en un par de zapatos, todos los coches que vemos aquí, los hemos pagado con el esfuerzo de cada uno y con nuestro trabajo, no es justo lo que está pasando, queremos el México que merecemos, porque México es un país grande", Katia de la Parra, integrante de Frente Nacional Anti-AMLO.

Cabe resaltar que el pasado 30 de de mayo se realizó la primera mega caravana, en donde decenas de personas en distintos puntos del país se manifestaron contra las políticas de López Obrador.

Los manifestantes mostraron su inconformidad con las decisiones que ha tomado López Obrador desde el inicio de su mandato, y exigieron que renuncie.

Con información de El Heraldo de Tabasco, El Occidental El Sol de Córdoba y El Sol de Acapulco