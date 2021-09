[VIDEO] Cuando tembló parecía como si la tierra hablara en Jaral de Berrio

SAN FELIPE, Gto. (OEM-Informex). Nunca en sus 73 años de vida el señor José Dolores Reyes González había sentido que temblara la tierra como el sábado y domingo.

“Estaba dormido y luego se sintió que se meció la cama un buen rato y ya después nomás oí que mis familiares ya estaban afuera, asustados, porque también lo sintieron. Yo seguí acostado y yo nomás decía 'Ave María Purísima ¿y ahora qué pasó? No había temblado en todo el tiempo que yo tengo aquí, 73 años, es la primera vez que yo siento algo así y se sintió muy feo”, dijo don José Dolores.

Para los habitantes de Jaral de Berrio, como don José Dolores, hay nervios y un poco de miedo. En esa comunidad de San Felipe todo se escucha, todo se dice, pero nada es oficial, nada que pueda devolver la calma a las personas que durante el sábado y domingo han sentido que la tierra se ha movido en al menos cinco ocasiones, de acuerdo con los reportes del Servicio Meteorológico Nacional.

Tenemos miedo de perder todo

Alicia Machuca estaba acostada cuando sintió que la tierra empezó a moverse. “Se sintió y escuchó como cuando pasa una máquina pesada y que todo se cimbra, así se sintió en el temblor del sábado y en el del domingo se sintió más poquito, pero ya nos dio nervios de tanto que se ha movido la tierra”, dice la mujer.

Alicia Machuca

Junto con Alicia, en su casa viven otras cinco personas y la preocupación es la misma: no temen que les pueda pasar algo, sino que puedan perder su patrimonio.

“Estamos con el temor de que vuelva a suceder, por eso ya no dormimos tranquilas, estamos con el temor de que vuelva a suceder y tenemos el temor de quedarnos sin nada; imagínese si nos llega con más intensidad, nos tira las casas, es lo que pensamos, ese es nuestro mayor temor”.

Cuando Alicia volvió a sentir el sismo del domingo, pensó “ahí viene otra vez” y se volvió a salir con su familia al patio. Todo lo que sabe del sismo, que es poca cosa, lo ha leído en redes sociales.

“Por el Facebook es como nos enteramos, pues no ha venido nadie a decirnos qué es realmente lo que está pasando. Vemos a gente de Protección Civil que revisa casas y todo, pero no tenemos una certeza de lo que en realidad está pasando”.

Dicen que a lo mejor va a nacer un volcán

En Jaral de Berrio todo se dice y una de las versiones que don José Carlos Martínez ha escuchado con más frecuencia en los últimos dos días es que la “tierra está temblando en San Felipe es porque va a nacer un volcán.

“Dicen que andan científicos haciendo investigaciones, que porque hay la posibilidad de que surja un volcán, yo no los he visto a ciencia cierta, pero se oyen muchos comentarios que a lo mejor no son ciertos, pero es lo que se dice, se oye y así hemos vivido estos dos días”, contó el hombre.

José Carlos

Don José Carlos, como a muchas personas de Jaral de Berrio, el sismo los despertó, más que por el movimiento , por el ruido que generó la tierra.

“Todo se empezó a mover, pero muy fuerte. Luego se oía la tierra crujir, como si quisiera hablar. Nos salimos y ya había mucha gente afuera, entonces dijimos 'no son figuraciones nuestras'; nunca había sentido algo así y pues sí da mucho qué pensar.

“Tengo una hermana que andaba diciendo que no pudo ni dormir porque vio en el Facebook que iba a seguir temblando y volvió a temblar este domingo. No sabemos ni qué pensar”.

Desde 1985 no se movía así la tierra

María de Lourdes González Betancourt es una mujer que a diferencia de otras personas de Jaral de Berrio, ella sí había sentido antes un temblor en esa comunidad de San Felipe, pero fue hace 36 años.

“Sí se había sentido un temblor antes, fue en el 85, pero aquella vez se sintió muy poquito, pero hoy sí se sintió más fuerte”, contó.

María de Lourdes recordó que en ambos temblores, ella, su hija y su nieta estaban acostadas cuando de pronto se todo se empezó a mover.

María de Lourdes González Betancourt

“Se empezó a mover la cama y no salimos. Pero fue muy impresionante, sentí como que se cayó algo muy pesado arriba se hubiera caído y luego ya se empezó a mover la cama. Cuando se empezó a mover paré a mi hija y a mi nieta y les dije 'párense, algo está pasando', y nos salimos de la casa asustadas.

El sentimiento de temor e incertidumbre de María de Lourdes es el mismo que los dos mil 112 habitantes de Jaral de Berrio, en San Felipe, quienes después de cinco movimiento de la tierra en poco más de 24 horas les ha puesto a pensar en que algo grave podría ocurrir; ella, por ejemplo, el movimiento ya le causó afectaciones, pues algunas paredes de su casa se le agrietaron.

“Tenemos miedo que vuelvan a llegar y vaya a ser más fuerte, tenemos preocupación por los niños, que ya son muchos por aquí y sí da miedo, pues nunca había pasado eso por acá”.