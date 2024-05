Cambian zapato escolar por tenis y afecta a fabricantes

León, Gto.- Entre los cambios de patrones de consumo y el “dumping”, Guillermo Romero Pacheco, secretario para la Reactivación Económica de León, dijo que los fabricantes de zapato escolar se han visto afectados hasta con el cierre de sus negocios.

El funcionario municipal detalló que las más afectadas son las micro y medianas empresas que compiten con el calzado chino, pues fábricas de mayor proporción de marcas reconocidas “no dan abasto” con sus pedidos.

También destacó que los cambios de patrones en el mercado han sustituido al zapato escolar ya que muchos niños y niñas utilizan tenis.

“El que hace barato para competir con lo chino pues desde luego le está afectando, o tenis, cosas de ese tipo, dependen mucho, les ha afectado muchísimo al zapato escolar, han desaparecido fábricas entrañables que eran de toda la vida porque ya el zapato escolar se utiliza más el tenis para los niños y lo ha suplido”, dijo.

Por otra parte, Guillermo Romero, explicó que pese a que León es una de las ciudades que más le apuesta en materia económica a la entidad, los sectores más afectados son el del cuero y calzado por la competencia desleal que han anunciado en los últimos meses.

“Cuando tú tienes un Tratado de Libre Comercio como el de México, no recuerdo si son 500 o 700 dólares los que puedes comprar libres de impuestos por internet de cualquier mercancía, pero tienes un tratado con Canadá, Estados Unidos y México, Shein es de China o Temu y esas cadenas no hay ningún acuerdo y están facturando todo abajo de 50 dólares para no pagar impuestos, entonces están evadiendo a Hacienda y compitiendo deslealmente con el productor nacional”, agregó.

De acuerdo al Instituto Nacional de Estadísticas y Geografía (INEGI) Guanajuato reportó un incrementó de un 8.8 por ciento en sus actividades primarias y su variación económica fue del 3.6 por ciento en su tasa anual.