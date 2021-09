Preparan autoridades plan de acción para atender temblores en el Cerro del Gigante

Luego de que los habitantes de las comunidades que conforman el cerro de El Gigante, reportaran fuertes estruendos debajo de la tierra y movimiento telúrico en la zona, autoridades municipales y estatales ya preparan un plan de acción para salvaguardar la vida de las personas y sus bienes. En el proyecto, participan ingenieros geólogos de Protección Civil de Guanajuato, integrantes del colegio de ingenieros de León y personal de Protección Civil de León.

Así lo confirmó Crescencio Sánchez, director de Protección Civil de León, quien detalló que el pasado lunes realizaron un recorrido de campo por varias comunidades como los Alisos, Sauz Seco, La Calera y Otates.

En la visita, todos los habitantes coincidieron que por las noches, se escuchaba un fuerte estruendo debajo de la tierra y posteriormente, comenzaba a temblar.

Crescencio Sánchez precisó que en los lugares que recorrieron no encontraron ninguna afectación a los bienes de las personas.

“Al día de hoy no se han encontrado signos o características que den a entender sobre un hundimiento o agrietamiento, no hay afectaciones a las viviendas, no hay dato característico de un temblor, pero toda la información se está analizando para generar un plan de trabajo con estas comunidades”.

Sobre la participación de los ingenieros geólogos de Protección Civil del estado de Guanajuato, es para practicar los estudios correspondientes para descartar riesgos a los pobladores de la zona afectada, pero ya se trabaja en un plan de acción para salvaguardar la integridad de las personas y sus bienes.

Testimonios de algunas de las personas entrevistadas por OEM Guanajuato, Francisca Hernández habitante de El Gigante, “descartó que se tuviera conocimiento de este tipo de sucesos en años anteriores y que han provocado temor en las familias”.

La señora María de la Luz habla sobre los intensos movimientos del suelo en poblados cercanos al Cerro del Gigante.



En mi casa dijo, uno de los cuartos presentó grietas después de lo sucedido el pasado jueves cuando se registró el estruendo más fuerte a diferencia de otros días.

En tanto habitantes de comunidades como el Huizache, San Antonio del Gigante, La Manzanilla, La Estancia Sauz Seco, Bancos. El Gigante y San José, entre otras comunidades donde se han sentido los temblores, permanecen a la expectativa de los resultados de las investigaciones que se llevan a cabo en la zona para determinar el origen de lo sucedido.