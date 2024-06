Tejada Shaar podría integrarse al gabinete de Sheinbaum

León, Gto.- Héctor Tejada Shaar, presidente consejero de la Confederación de Cámaras Nacionales del Comercio, Servicios y Turismo, aceptó que es probable que pueda integrarse al gabinete de Claudia Sheinbaum.

Lo anterior comentó al ser cuestionado sobre alguna posibilidad para estar dentro de la Secretaría de Turísmo Federal, lo cual no negó.

Explicó que por lo pronto, está concentrado en su cargo como presidente consejero de la Concanaco Servitur a nivel nacional, donde trabaja con los enlaces del gobierno saliente de Andrés Manuel López Obrador y con el gobierno entrante de Claudia Sheinbaum, en beneficio de los comerciantes del país.

“No sabemos, vamos a esperar, lo que sé, es que procuraré ser un enlace con el gobierno federal y para Guanajuato, vendrán siempre cosas muy buenas, yo siempre trabajaré por el estado de Guanajuato”.

Asimismo, destacó que tampoco está interesado para sumarse a las filas de Morena en Guanajuato, esto luego de los resultados positivos que tuvo el partido con Alma Alcaraz, y recordó que a pesar de que fue invitado directamente por Claudia Sheinbaum para ser encuestado rumbo a la gubernatura, se mantiene en su misma posición de trabajar por el sector empresarial.

“Yo soy empresario, yo seguiré en el ámbito empresarial y no pertenezco más que a un partido llamado México, no milito en ningún partido, sé que Morena ha tenido la referencia conmigo junto con la doctora Claudia Sheinbaum quién me invitó a participar por la candidatura de Morena en el estado de Guanajuato, sin embargo mi principal vocación es el ámbito empresarial y yo seguiré colaborando con quién está en el gobierno, para bien de nuestro país”, reiteró.

Concluyó que lo único real es que por la relación que tiene con el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, se mantiene en la Confederación para apoyar gestiones en favor de los comerciantes.

“En la asamblea general de la Concanaco se definió que continúe como presidente consejero, para dar continuidad a todos los proyectos que traemos, además de transitar en el cambio del gobierno, por la relación que se tiene con el actual y el entrante, así como por la relación que existe con las cámaras de todo el país”, puntualizó.