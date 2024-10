Incendio en cartonera de Barrio San Miguel en León: hay heridos y cierre de calles

León, Gto.- Una persona sin vida y al menos cuatro más lesionadas de gravedad, fue el saldo de un fuerte incendio en una bodega que almacenaba cartones y plásticos para su reciclaje, ubicada en los límites de las colonias Industrial Juárez y San Miguel, actualmente diversas dependencias trabajan en la zona para controlar las llamas.

Todo se registró cerca de la 13:00 horas de este miércoles, cuando una densa columna de humo llamó la atención de los leoneses, puesto que se lograba ver desde diversos puntos de la ciudad.

Se trató de una bodega que almacena cartón y trituraba plásticos, la cual se ubica sobre la calle Río Conchos y Río Bec, muy cerca de la Avenida Prolongación Juárez, aunque de forma preliminar se mencionó que se generó como una explosión, esta versión está siendo investigada por la autoridad en la zona.

Cierran la vialidad

Debido al material que el inmueble almacenaba, el fuego se propagó rápidamente, por lo que fue necesario una fuerte movilización de parte de los cuerpos de Bomberos, mismos que con diversas motobombas trabajaron para tratar de controlar las llamas y evitar que estas llegarán a negocios aledaños.

Así mismo, en las inmediaciones se hicieron presentes, personal de Protección Civil, Policía Municipal y Vial, estos cerraron por completo la circulación de la Avenida Prolongación Juárez, desde el bulevar Juan José Torres Landa, hasta el bulevar Timoteo Lozano.

Personas lesionadas

Es de mencionar que de forma preliminar se mencionó que en el lugar varios trabajadores resultaron lesionados, e incluso se buscaba a dos de ellos, de los que se desconocía su paradero.

Además, por parte de Protección Civil lograron la evacuación de varias personas que se encontraban en los negocios aledaños, esto para evitar mayores riesgos. Sumándose a estas evacuaciones la institución EduNova.

Los esfuerzos de los bomberos continúan en el lugar, y se espera que, con el apoyo de unidades adicionales, se logre sofocar el incendio en las próximas horas.

vecinos asustados

“Sentí que tembló la ventana, creí que habían aventado algo pero, no… al asomarnos vimos el humo, yo pensé que era más para allá, pero no (...), ojalá que no haya heridos, primeramente Diosito”, relató asustada Clara Romero.

“Nada más se escuchó una explosión y comenzó a salir humo, fue lo que se miró nada más, tronó dos veces”, señaló un vecino.

“Tenían tres salchichas de gas, de las de 3 mil litros y las tres tronaron, yo tenía mi pipa de agua cerca, estaba bajando el agua en un aljibe, me fui a echar un taco en lo que se llenaba, apenas le di dos mordidas a mi taco cuando trono como un transformador, vi el humo y me deje ir, pero ya los de la Guardia Nacional no me dejaron pasar. La pipa era de mi abuelito, era mi único sostén de trabajo”, señaló un trabajador.

se apreciaba en varios puntos

Rápidamente, las redes sociales se llenaron de imágenes de los usuarios, quienes observaron la gran columna de humo negro, fue visible desde las colonias Delta, León 2, El Calvario, Zona Centro, San Nicolás, por mencionar algunas.

Por más de una hora de trabajos por parte de los cuerpos de emergencia, fueron intensos, hasta que cerca de las 14:20 horas, el director de Protección Civil, Crescencio Sánchez Abundis, confirmó que el fuego fue apagado y la situación ya se encontraba bajo control.

localizan a una persona sin vida

Durante los diversos trabajos de enfriamiento en el interior de la bodega, los bomberos localizaron a una persona sin vida; así mismo de forma preliminar se mencionó que en el lugar se presentaron al menos cuatro personas más lesionadas de gravedad, estas últimas fueron trasladadas a un hospital cercano para su atención inmediata. En el lugar trascendió que se buscaba a un trabajador más.