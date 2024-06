Buscará Jorge Marcelino Trejo la dirigencia estatal de Movimiento Ciudadano en Guanajuato

León, Gto.- El abogado y ex candidato a una diputación por el partido naranja, Jorge Marcelino Trejo, levantó la mano para buscar la dirigencia estatal de Movimiento Ciudadano en Guanajuato tras haber concluido el periodo electoral.

Informó que el proceso para la elección de la nueva dirigencia puede empezar antes de enero o febrero de 2025 cuando Rodrigo González deje el cargo para integrarse a una diputación.

“Vamos a buscar la dirigencia en enero o febrero que se vaya nuestro compañero Rodrigo González o desde antes porque él es diputado plurinominal y vamos a buscar de manera conjunta y hacer equipo con las y los compañeros y buscar que sea la mejor opción con el compañero que quiera participar y claro que a mí me interesaría mucho estar ahí en la dirigencia estatal, armar los cuadros, los equipos y bajar al campo para continuar creciendo”, dijo.

Aunque la ex candidata a la gubernatura de Guanajuato, Yulma Rocha por el mismo partido ha asegurado que no busca la dirigencia de MC, Marcelino Trejo comentó que sería un perfil muy natural y que igual que Juan Pablo Delgado serían buenos dirigentes del partido, pues lo importante es trabajar en equipo.

“De manera natural creo que Yulma es quién pudiera en un momento dado tener posibilidades y claro que Juan Pablo también, además son los dos muy buenos y excelentes amigos y grandes líderes, creo que pudiera tener esa gran posibilidad y llevar lo del partido, entonces, no me sumo ni me agrego, me perfilo también de manera muy natural a la dirigencia del partido a nivel estatal”, agregó.

Trejo aseguró que igual que en su paso por Morena no está afiliado a Movimiento Ciudadano, aunque en caso de buscar la dirigencia tendría que checar los estatutos del partido y tomar una decisión.

“No me han pedido un tema de afiliación ni de requisitos solamente es estar como ciudadano aportando en la brecha al movimiento y así he seguido, no fue ninguna entrada ni salida, sigo como independiente, como ciudadano, pero al buscar la dirigencia tendría que ver los estatutos y quizá tendría que afiliarme y estaría meditando el tema y estaría yo decidiendo”.