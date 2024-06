Guanajuato no espera una reducción de presupuesto en salud con Sheinbaum

León, Gto.- Éctor Jaime Ramírez Barba, diputado federal por Guanajuato, declaró que no se espera una reducción en el presupuesto en materia de salud para la entidad, en la próxima administración federal morenista.

“En Guanajuato la población decidió seguir con el Partido Acción Nacional y con su sistema de salud, esperemos que no aprieten el presupuesto, porque de lo contrario sería imposible sostener un sistema solamente pagado con el impuesto estatal y no con los impuestos federales”.

Local Cuiden su sistema de salud, dice Marko Cortés a guanajuatenses

Lo anterior comentó luego de que el presidente de México Andrés Manuel López Obrador invitó a los gobernadores de oposición priista de Coahuila y Durango para que entreguen su sistema de salud al IMSS Bienestar, el cual se prevé que continúe en la administración de Claudia Sheinbaum.

“Se ve que está siendo presionada. El presidente de la república anda de gira con ella para decirle lo que tiene que hacer, me parece que es una falta de respeto. En el sector salud ya lo vimos apretando los gobernadores de Durango y Coahuila, pidiéndoles que se sumen al programa de IMSS Bienestar, dijo que ellos ya firmaron cuando no es cierto, y en el sur ya aseguró que el gobierno del Estado también se sumará, pero se tienen que esperar hasta que llegue el nuevo gobierno”, dijo.

▶️ Únete al canal de El Sol de León en WhatsApp para no perderte la información más importante

Señaló que espera una administración diferente de parte de Claudia Sheinbaum, quien en campaña pudo conocer de viva voz en los estados gobernados por Morena, la situación del sistema de salud nacional y adelantó que el PAN esta puesto para ayudar a mejorar la salud del país.

Local Llaman a consolidar la venta de medicamentos

“Sabe que no tienen medicamentos, les falta médicos, enfermeros, personal de todo tipo, no hay equipamiento. Desde el Congreso Federal estaremos apoyando los presupuestos que ellos presenten, para asegurar los medicamentos básicos y que este país los tenga a disposición. No queremos ser mejores que Dinamarca, ni siquiera acercarnos tantito, al menos queremos que se tenga lo básico que existió en el 2018, contarán con la participación del Partido Acción Nacional para lograrlo”, concluyó.