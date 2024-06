“Somos la única fuerza que tuvo un crecimiento”: MC

León, Gto. Este miércoles, Movimiento Ciudadano dio a conocer el balance que tiene de las pasadas elecciones del 2 de junio en el Estado de Guanajuato de las que destaca 29 regidurías, un crecimiento de 123.8%, dos ayuntamientos y dos diputaciones locales, colocándose de esta forma en la tercera fuerza política por arriba de Partido Revolucionario Institucional y Partido Verde Ecologista de México.

“Movimiento Ciudadano fue la única fuerza que tuvo un crecimiento y eso se debe al trabajo de candidatas y candidatos, a los equipos municipales, al estatal, al trabajo de nuestro candidato a la república Jorge Maynez y el hecho de que Movimiento Ciudadano es una plataforma política nueva, diferente, que hace política diferente dan como resultado que Movimiento Ciudadano se suma como la tercera fuerza política en el estado desplazando al PRI y al PVEM y con un potencial de crecimiento que no lo van a tener ni uno otro partido político”, mencionó Yulma Rocha Aguilar, quien fue candidata a la gubernatura.

Al cuestionar si podría ser la próxima coordinadora de MC y quedar en el lugar de Rodrigo González Zaragoza, actual coordinador de la Comisión Operativa Estatal de Movimiento Ciudadano Guanajuato, sólo se limitó a decir que su papel hasta el momento es sumarse a fortalecer la plataforma política.

“Rodrigo está electo hasta el 2026 y es el coordinador, mi papel hasta este momento será sumarme a los trabajos de Movimiento Ciudadano, así como yo, muchos candidatos no lo hicimos de manera momentánea sino con base a un proyecto en el cual sumaremos a fortalecer”, indicó.

“No habrá un Nuevo Comienzo”

Luego de que se diera a conocer que las renuncias tanto de Eduardo López Mares, ex presidente estatal del PAN quien podría ser propuesto como magistrado del Supremo Tribunal de Justicia del estado de Guanajuato así como de Vicente Esqueda, procurador de Derechos Humanos en Guanajuato, para ocupar el cargo de Magistrado del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado.

Yulma Rocha aseguró que “no habrá un Nuevo Comienzo” sino que lo que se están dando es “una jubilación dorada” y se están aprovechando del final de este sexenio y el inicio del próximo sexenio para pagar facturas políticas y económicas.

“No quiero decirles, se los dije pero son los mismos de siempre con las mismas prácticas, no hay un nuevo comienzo, esto no se puede entender con acuerdos en lo oscurito de la ley entre el gobierno saliente y el gobierno entrante y por supuesto nosotros no vamos a aceptar un deslinde de la gobernadora electa”, señaló.

“Lo cierto es que el Partido Acción Nacional no entendió el mensaje que les dio la ciudadanía en las urnas, si ganaron, ganaron de una forma muy cuestionada y de un margen pequeño. Lo que se están dando es una jubilación dorada. Con qué cara critica PAN el Plan C de Morena a nivel federal si ellos lo practican con singular alegría en el estado de Guanajuato”, finalizó.