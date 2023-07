Se unen sonideros por "Bailes de Paz"

León, Gto.- Con el lema "Somos sonideros no delincuentes", el gremio cumbiambero en León y Silao, se ha unido para apoyar a sus colegas de San Luis Potosí, quienes el pasado 10 de julio, se vieron involucrados en un ataque armado que dejó como saldo dos personas sin vida y alrededor de 20 lesionados.

Tras la masacre, se comenzó a señalar en redes sociales que este tipo de eventos bailes sonideros eran escenario perfecto para este tipo de agresiones, sin embargo, el gremio alzó la voz para quitar esta etiqueta y desligar estas preferencias musicales con los supuestos nexos con la violencia o inseguridad.

Foto: Cortesía SSPPCL

"Somos familias amantes de la música y solo venimos a bailar", es como el banner del movimiento ha circulado en plataformas como Facebook. Aunque este hecho sucedió en el estado vecino, en el barrio de Tlaxcala ubicado en el centro histórico de la capital Potosina, al menos en dos municipios del bajío ya se sumaron a la causa.

Alexis Pereira del sonido Estrellas de la Cumbia en León, declaró que aunque en esta entidad no se ha presentado algo similar, si se toman las precauciones necesarias en cuanto a seguridad.

"Estamos expuestos, a los homicidas o integrantes de grupos delictivos no les importa el lugar, ni la hora, ellos van, buscando a su persona objetivo y ahí la asesinan. Lamentablemente esto de la violencia ha crecido mucho y a ellos no les interesa nada, llegan y matan, ha pasado en fiestas familiares, centros comerciales, restaurantes, no estamos exentos, pero por ejemplo nosotros nos presentamos en salones o incluso en la Velaria de la Feria, con los permisos de Protección Civil, de la Policía, tomamos todas las precauciones".

El joven con más de 15 años de experiencia en bailes sonideros, detalló que "a lo mejor por la vestimenta tipo cholo, tatuajes o el tipo de música piensan que somos delincuentes, se nos ha colocado mal esa etiqueta y no es así, tratamos de quitar esos señalamientos de las personas, ahora esperemos que nunca pase esto en León, en Guanajuato y por ahora solo apoyamos a nuestros colegas de San Luis Potosí, a quienes si han dañado su reputación por este hecho". Declaró.

En redes sociales, seguidores y personas que gustan de los bailes sonideros, también han expresado su apoyo para que este tipo de cosas no sucedan y se deje de estigmatizarlos.

En León

El pasado viernes 7 de julio, en la colonia Paseos de la Cima, en una casa utilizada como salón de eventos sociales que al parecer no contaba con los permisos necesarios para operar como tal, hombres armados ingresaron y asesinaron a dos jóvenes, un hombre y una mujer y dejaron lesionadas a cuatro personas más. En el sitio se celebraba un baile sonidero con motivo de un cumpleaños.