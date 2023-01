Sonido Pirata: “El taka, taka, taka” que nació en El Guaje

León, Gto. (OEM, Informex).- "Viene, viene, viene, para toda la bandera cumbiambera, sonidera que la baila, que la goza y en la pista, en la pista se destroza", es una de las tantas frases de Sonido Pirata, originario de León que se ha vuelto viral en la redes sociales.

Detrás de cada expresión, está la voz y el talento de Julián Ramírez, fundador de Sonido Pirata. En entrevista exclusiva con Organización Editorial Mexicana (OEM), compartió cómo ha sido su vida sonidadera y su repentina fama.

DEL BARRIO DE SAN MIGUEL

Recuerda que su primer baile fue hace 33 años, gracias a un primo lo llevó a conocer los bailes de sonido La Cotorra, en el Barrio de San Miguel, donde nació.

“Desde la primera vez me encantó ver a la gente bailar. Tengo que confesar que a mí no se me dio ese don de bailar bien”, pero rápidamente supo que la cumbia y él tendrían que estar juntos de por vida, pero no en la pista, sino con un micrófono ambientando.

Desde joven colaboró con diferentes sonidos como La Cotorra, Fantasma de la colonia Los Olivos, Toqui Colombiano, El Kanos, Krazy y Chispa Latino.

DEL GUAJE

Hasta que decidió crear su propio sonido hace 20 años, comenzó con tocadas en el Guaje lugar donde vivía con sus padres. Dice ser una persona muy afortunada pues siempre ha tenido el cariño de la gente.

Este cambio lo llevó a experimentar en carne propia que ser dueño de un sonido no es pura diversión y baile.

“El trabajo del sonido es muy costoso, muy sufrido, riesgoso, desgastante, compraba unas bocinas y las regalaba o las vendía me fastidiaba”.

Hace 10 años decidió alejarse un poco del ambiente sonidero y solamente tocaba para alimentar su espíritu, en su casa, pero el gusanito seguía.

SE DETIENE PARA CUMPLIR COMO PADRE

El ver que sus hijas crecían, que no tenían una casa propia y aún vivir con sus padres lo hizo reflexionar sobre su futuro.

“Un día mi hija me dijo, que si le podía dar un cuarto con colado pues donde vivíamos era de láminas en el Guaje”, aseguró que esas frases lo hicieron recapacitar, pues su mundo giraba en el sonido y sus hijas estaban creciendo y no se daba cuenta.

Desde ese día se propuso atender su taller, fincar una casa para su familia, y no alejarse de su sonido.

“Me prometí trabajar duro para cumplir mis hijas, hacer las cosas bien y se me cumplió”.

MECÁNICO Y HERRERO

Julián sabe que su talento está en ambientar los bailes, pero no es lo único que sabe hacer de oficio es carpintero y mecánico.

Su sueño de carpintero lo hizo poner su propio negocio de nombre “Pepe el tonto es inocente”, el cual tuvo que cerrar por que se enfermó de su vista.

El “pirata” siguió con un taller mecánico que actualmente combina con sus tocadas.

“Primero hice el taller, luego construí mi casa y después el sonido en ese orden”.

Reconoce que en su recorrido mucha gente lo ha ayudado por lo que todo Medina, colonia donde vive desde hace varios años, sabe que su casa y el sonido es de todos.

“TAKA, TAKA, TAKA”

De viva voz, el sonidero platica cómo vive estos momentos de fama y fortuna que le ha traído su “Taka ,taka, taka”.

Por mucho tiempo Julián buscó las cámaras de Richard Tv, le pedía que lo grabara, para que la gente lo conociera, le insistió, le rogó, mucho tiempo hasta que llegó hasta que decidió apoyarlo.

Gracias a esta colaboración tuvo una gran aceptación. Y las puertas se le comenzaron abrir de tocar en el salón Margaritas en la 10 de Mayo, en la actualidad tiene en su agenda un promedio de 21 tocadas al mes en León, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala, Veracruz, Tijuana Los Cabos San Lucas, San Luis Potosí.

Con un concepto nuevo personajes que bailan de una manera muy peculiar Vochito, Medio Metro, Cholondrina, se volvieron su elenco, más un staff conformado de 10 personas aproximadamente viajan por todo el país para ofrecer baile y alegría.

La fama que, adquirió en redes sociales, para él son bendiciones, es publicidad y trabajo a todos les desea lo mejor pero acepta que no es fácil la vida sonidera asegura que es mucha desvelada, se mal pasan, agradece que ya no hay tantos problemas y ya no se arman tantas campales en los bailes, como tiempo atrás

“Yo aplaudo a todos los que tienen un sonido, les digo que le echen ganas no es fácil. No es un hobby tan caro y riesgoso salir adelante”.

Destacó que el ambiente sonidero es bien bonito, lindo y hermoso, la música es la que alimenta el alma.

SUS FRASES

“Taka, taka, taka”

“¡Ira Cuervo!”

"Puro cabeceo"

“¡Aaah Bocho!”

“¡Aaah Medio metro!”