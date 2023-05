Deja legado sonidero “El Guerrero de la Cumbia”

León, Gto.- José Guadalupe Alonso Ángel mejor conocido como “El Guerrero de la Cumbia” dejó este mundo a los 47 años, su esposa Rosalía y sus hijos continuarán el legado que en vida les dejó. El sonidero era querido y respetado por sus colegas y tocaban en los bailes de el Parque Hidalgo, San Miguel, Arboledas, Parque Juárez y mercado El Retiro.

Rosalía Guerrero Fuentes, esposa de Ángel platicó que cuando lo conoció ya tenía su sonido pero tocaba únicamente en fiestas familiares porque su oficio era pespuntador, cuando se casaron dejó un tiempo el sonido y una vez que su hija creció volvió a retomar su hobbie y pasión y en honor a su hija se llamó “Sistema Karen”.

“Era un buen marido, una buena persona, le gustaba mucho su sonido y nos dijo que el día que llegara a fallecer siguieramos con su legado”, platicó entre lágrimas.

Comentó que “El Guerrero de la Cumbia” tocaba los lunes y viernes en el Parque Hidalgo, martes en el Barrio de San Miguel, miércoles en Las Arboledas y jueves en el Parque Juárez y los domingos en el mercado El Retiro.

“Ángel era diabético, hipertenso y cuando fue la pandemia lo corrieron del trabajo y a partir de ahí ya no se pudo reincorporar y fue que se desanimó -suspiró-, ya le habían dicho que lo iban a dializar pero él no quería, entonces yo me metí a trabajar y lo aseguré, fue cuando lo dializaron y en un pie le entró una bacteria, le realizaron una amputación de una extremidad inferior”, expresó.

“A pesar de lo que le pasó, nunca se dobló, decía que él quería vivir mucho y salir adelante, pero no se pudo”, indicó su esposa Rosalía.

María Elena Alonso, hermana de Ángel, dijo que desde niño era muy alegre, le gustaba mucho la música y con su sonido tocaba en muchas partes, lo cual lo llevó a ganarse la amistad de muchos leoneses.

En cambio, Antonio Pérez, comentó que hay hermandad entre sonideros a pesar de que hay otros que se separan, del lado de Ángel había DJ's del pueblo que sentían gran cariño y respeto motivo por el que se le va hacer un homenaje de 5 a 9 de la tarde en el Centro Social Las Arboledas.

“Aunque él estuviera tocando, tenía espectadores y bailarines que también traen sonido, que también han venido a dar las condolencias a la familia que es donde se ve la hermandad”, manifestó Antonio Pérez.

Lourdes Pacheco, contó que lleva años de conocer a la familia de “El Guerrero de la Cumbia”, por su gran amistad la invitó a ser madrina de Karen y hasta la fecha son una familia.

En cambio, Nadia Karen Guerrero González, explicó que Ángel tenía alma de joven, con todas las ganas de salir adelante, trabajador, entusiasta, humilde, sencillo y agradable.

“Voy a extrañar su sentido del humor, sus ganas de salir adelante, era todo un guerrero por algo se le dijo El Guerrero de la Cumbia”.

Recordó que cuando le amputaron el pie hicieron la convocatoria y fue la única que llegó al seguro a donar sangre y pasó el examen.

Por último, María de Lourdes Cruz dijo que el miércoles llegó a saludarlo para saber cómo estaba su estado de salud, y al despedirse la tomó de la mano y le dijo: “cuida a mi esposa”.

“Ángel era una persona muy querida por toda la gente, todo el mundo apoyaba aunque había gente que le cerraba las puertas, de hecho la semana pasada iba a tocar en el Parque Juárez y no lo dejaron poner y eso lo hizo decaer”.

“Nunca voy a olvidar las últimas palabras que me dijo, cuida a mi esposa. Al día siguiente Karen me habló llorando y me dijo: mi papá ya falleció”, platicó.