Se registra Márquez Márquez por el Senado con el PAN

León, Gto.- El ex gobernador Miguel Márquez Márquez y Adriana Rodríguez Vizcarra, se registraron este miércoles como aspirantes a la primera y segunda fórmula respectivamente para el Senado por Guanajuato, con el Partido Acción Nacional.

Ambos acudieron a las 5 de la tarde en el Comité Ejecutivo Estatal del PAN, en donde también estuvieron presentes los suplentes, el empresario David Novoa que acompañará a Miguel Márquez y la política de Salamanca, Karina Padilla.

Miguel Márquez aceptó que habrá debate con Ricardo Sheffield, su ex compañero del Congreso del Estado en 1997.

“Sabemos que en la externa nos vamos a enfrentar a Ricardo Sheffield, tengo más de 25 años de conocerlo, yo respeto a Ricardo, su forma de trabajo y lo que ha hecho, yo espero que sea una campaña de altura de respeto y de propuesta, le deseo mucho éxito a él en su proceso”, dijo.

“Voy con mucho compromiso y una gran responsabilidad. Traigo temas a proponer muy importantes que valen la pena para el estado, uno de ellos es el agua, porque un país y un estado como Guanajuato sin agua no tiene viabilidad, es un tema urgente”. explicó.

En cuanto a los migrantes declaró que también será importante para Guanajuato junto con el tema del campo, el cual consideró que está muy golpeado tanto por el cambio climático como por los precios a nivel nacional e internacional.

Así mismo declaró que en materia de medio ambiente impulsará el uso de tecnologías y energía renovable.

“Tenemos que abrirnos más a las energías solares y eólicas, a todas las que nos ayudan a conservar el medio ambiente y generar actividad económica

Sobre su suplente David Novoa, declaró que siempre ha invitado a personas de la sociedad civil.

Se dijo listo para salir a realizar campaña en todos los municipios del estado: "en cuanto me autoricen yo voy a salir a todos los municipios, ahorita estaré cercano a los panistas para calentar motores y competir en la campaña externa

Agregó que se deben de proteger las instituciones del país y enfatizó que no será un candidato de ataques sino más bien de debate.

“Los que me conocen saben qué soy un político de propuesta, claro que me gusta el debate pero siempre voy pensando primero por México y tenemos que trabajar para que hayan más oportunidades para todos y no duden que seré una voz dura en el senado pero respetuosa”, concluyó.