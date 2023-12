"Rompimiento en Morena Guanajuato jamás", asegura Ernesto Prieto

León, Gto.- El diputado Morenista Ernesto Prieto aseguró que pese a que no ha tenido contacto con la coordinadora del proyecto de la 4T para la gubernatura de Guanajuato Alma Alcaraz para sumarse a la campaña, no hay rupturas dentro del partido, “rompimiento jamás”, dijo.

Comentó que no por eso él va a dejar de pertenecer al movimiento que fundó en Guanajuato y del que fue presidente durante siete años, incluso cuando algunos de sus líderes actuales los combatían por ser oposición.

“Yo quiero precisar que no hay ningún rompimiento, que no nos compliquemos, simple y sencillamente ahorita estamos en un momento de decisiones, de definiciones, viene las candidaturas, otras definiciones, es normal en los partidos políticos en estas etapas que haya roces, que haya diferencias, pero rompimiento jamás”, dijo.

Ernesto Prieto hizo un exhorto a sus compañeros de partido que tienen la nominación como Alma Alcaraz y Ricardo Sheffield Padilla para que tengan “altura de miras” y que vean por el proyecto sin importar las diferencias y situaciones complicadas que hayan vivido.

Argumentó que esta situación donde surgen roces y diferencias es normal en el periodo electoral dentro de los partidos y negó que haya un rompimiento dentro de Morena frente al proceso electoral del 2024.

Dijo que su principal compromiso es con la ciudadanía para ganar la contienda en el 2024 y sacar al partido del poder.

“Nos tocó tocar piedra, construir cuando algunos de los mencionados no estaban, estábamos ahí incluso cuando algunos de los mencionados nos combatían, nosotros estábamos ahí al píe del cañón defendiendo a nuestro presidente del proyecto. No he dejado. No he dejado de estar en Morena, aquí estamos”, agregó.

En cuanto a la posición del Partido Verde Ecologista de México en Guanajuato, Ernesto Prieto añadió que ojalá la coalición logre pactar en los distritos y municipios pese a que el presidente de dicho partido, Sergio Contreras no estaba de acuerdo con ir en alianza con Morena en busca de la gubernatura.