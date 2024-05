Necesitamos que nos vean las autoridades como aliados: CCEG

Guanajuato, Gto. El presidente del Consejo Empresarial de Guanajuato, Salvador Salazar Sánchez, sostuvo que es importante que las autoridades municipales vean a los empresarios como aliados y no como enemigos.

Tras el panel que organizaron para conocer las propuestas de los cinco candidatos que buscan la presidencia municipal, recalcó que hay varios temas pendientes por atender que ayuden a las inversiones privadas.

Entre ellos resaltó que es necesario regular el comercio ambulante, pues dijo que se ha descontrolado y eso no solo afecta la imagen de la ciudad, también afecta a los empresarios y establecimientos, principalmente del Centro Histórico de la capital.

“Yo creo que las mayores necesidades que tienen en este momento Guanajuato son las que pusimos es la movilidad, el agua, que no tratamos el agua porque es un tema que se nos hubiera ido todo el tiempo, también la seguridad y finalmente el que Guanajuato se mantenga como una ciudad atractiva. (...) el centro de Guanajuato está plagado de comercio informal, no controlado, no regulado (3:39) y eso hace que de tener una ciudad muy bonita tengamos un tianguis muy grande”.

Puso de ejemplo otras ciudades, como San Miguel de Allende, donde resaltó que su Centro Histórico está ordenado y también es ciudad Patrimonio Cultural de la Humidad, acciones que deberían tomarse a consideración y replicarse en Guanajuato.

“Hay cosas que requieren dinero y hay cosas que requieren voluntad, esto es lo que se requiere voluntad”.

Además, Salvador Salazar dijo que es necesario crear puentes de comunicación para poder generar la regularización que la ciudad necesita, además de que se debe realizar una reforma en reglamentos para atender el problema.

Agregó que, lo que necesita Guanajuato, es fomentar la creación de nuevos negocios y establecimientos, donde se impulsen las inversiones.

“Tenemos que fomentar que venga el inversionista, fomentar que crezca el empleo y fomentar que Guanajuato sea un lugar seguro para que pongan su dinero”.

Finalmente, aclaró que las inversiones deben ser para todo el municipio, es decir, seguir apostando por el turismo en el Centro Histórico cuidando el patrimonio, pero también apostando por la zona sur que es el área de crecimiento de la ciudad y llevar más negocios a esa zona.