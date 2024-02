Servilletas, manteles y colchas hechos con telar de pedal, tradición de Michoacán

León, Gto.- Las abuelas platicaban sobre el telar de pedal, que en casi todas las casas de los Barrios de San Juan de Dios y San Miguel había uno pero poco a poco fueron desapareciendo hasta quedar en el olvido. En la Feria Estatal de León llegó Jorge Magaña Ruíz vive en Pátzcuaro, Michoacán y trajo un telar de 80 años de antigüedad, en él hace servilletas, manteles, pie de mesa.

Local Memorable, histórico y surrealista, Backstreet Boys en León

Si lo quieres visitar se encuentra en Poliforum, segunda planta casi al fondo del otro lado de las escaleras y además puedes comprar sus artesanías.

“Somos una familia, se llama Adame Grupo Textiles, todo esto son talleres familiares, entonces se le da a comer mucha gente porque le damos trabajo para hacer una prenda de esta intervienen nueve manos textileras que reciben poquito de lo que vendemos. Esto viene desde los bisabuelos como ese telarcito tiene más de 80 años”, comentó.

“El telar expuesto es de madera, hilitos, está todo parchado pero así lo traemos y todas esas hermosas prendas que tú ves todo lo elaboramos en esos telares”, agregó.

Explicó que en Pátzcuaro cuenta con varios telares donde saca la colcha King Size y ese mide aproximadamente 5 metros y medio, son pesados, es una gran labor realizar cada pieza y el precio no es excesivo.

“Las personas que compran nuestros productos se llevan un pedazo de corazón de artesanos porque al sacar los modelos uno sufre mucho porque no le sale a la primera, hay que acomodar los hilos para que salgan las líneas rectas y todo se lleva una joya y tratamos de sacar colores calientes y no podemos mezclar colores no más al ahí se va, todo lleva un orden, entonces estamos con precio muy económicos”, indicó.

PRECIOS

Todo está en oferta, por ejemplo 3 x 100 pesos la servilleta chica, el mantel individual 3 x 200 pesos, tortilleros 2 x 150 y uno solo ha 80 pesos, las colchas matrimoniales a 1 mil 100, la medida es de 3 metros por 40 centímetros es algodón térmico cien por ciento, que en el frío es caliente y en el calor es fresco.

Local “Coco: un festival para recordar”, el espectáculo que mantiene vivo el recuerdo de los que ya no están

Las flechas se tejen y les meten tres colores se tuercen y se avienta con la lanzadera para que quede de una manera y luego se tuerce del otro lado para que quede la forma de tipo hoja.