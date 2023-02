Rolando Alcántar dice que urge reordenar comercio en Miguel Alemán y reactivar López Mateos

León Gto.- El diputado del PAN, Rolando Alcántar señaló urge reordenar el comercio en la avenida Miguel Alemán y reactivar el comercio en el bulevar Adolfo López Mateos.

Destacó el trabajo en la zona de la Central Camionera, pero agregó que en el caso de la Miguel Alemán se requiere de una estrategia más precisa para poner orden como se realiza en Zona Piel.

“Hay que tener toda la precaución en estas zonas precisamente la Miguel Alemán por la vecindad con la Rivera y ese tipo de cosas, pues tiene varios problemas que también tienen sus altibajos”.

“Yo he entrado sin ningún problema a los tianguis de la de la Rivera esa zona creo que ya no es el problema tan alto como estaba, aunque la gente me platica las circunstancias, pero sí creo que debemos de atenderlo muy bien y de manera integral”, mencionó.

Asimismo, indicó que será necesario incluir a más policías en el operativo de ordenamiento y que no se debe de concentrar el comercio en una sola calle, ya que aseguró que hay mucha oportunidad de reubicación en el bulevar Adolfo López Mateos, el cual actualmente cuenta con un déficit de ocupación comercial y podría ser una perfecta oportunidad para poder establecer a la gente y crear la misma dinámica comercial que se ha venido generando al ubicar las zonas de comercios.

“Hoy te puedo preguntar dónde está la zona de muebles, que por cierto tiene locales vacíos desde hace un buen rato, en el bulevar Las Torres y bulevar Hidalgo; te preguntó dónde está la zona de fontanería de muebles de baño y me dices perfectamente la zona; se va haciendo de manera natural, nada más es importante no querer concentrar todo en una sola calle que al final de cuentas la dinámica comercial da”, explicó.

“La verdad es que cuando entró el tema del SIT, a la par se hizo un buen reordenamiento, hubo sacrificios de mucha gente, de hecho mucha gente comerciante de Miguel Alemán que estaba de alguna manera como ambulante o semifijo, hoy rentan un local, ahora son los locatarios”, aseguró Rolando Alcántar.

También reconoció que el problema fue creciendo de poco a poco hasta llegar a un descontrol en la zona, incluso fue a manera de hormiga que los vendedores ambulantes se colocaban enfrente de la Central Camionera y colocaban sus puestos a las dos de la mañana.

“Creo que siempre es bueno, oportuno y si se mantiene ya sea ordenado y que ojalá ya se quede de manera permanente, como ha sucedido en el centro de la ciudad, donde está ya el comercio de alguna manera más ordenado”, finalizó.