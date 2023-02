Comerciantes de la Miguel Alemán piden a la autoridad que no se les retire

León Gto.- Comerciantes de las inmediaciones de Miguel Alemán cuentan con la incertidumbre de ser removidos como ocurrió al inicio de la semana en la Zona Piel, donde se retiró de la vía pública de la invasión de espacio.

Esto luego del anuncio de las diferentes dependencias y la alcaldesa de León, Alejandra Gutiérrez Campos, donde señalaba que próximamente replicarán lo ocurrido en Zona Piel a lo largo de la calle Miguel Alemán, el Mercado Aldama, Descargue Estrella y sus alrededores.

Ante esto, algunos comerciantes se mostraron en la incertidumbre de lo que sucediera al respecto, solicitaban a la autoridad dejarlos trabajar en la zona, ya que muchos de ellos se sostienen solo de las ventas del día.

“Si nos quitan nos afecta porque tenemos familias que mantener y pues de aquí nos sostenemos y no tenemos otra opción dónde irnos a vender. Por eso toda la vida hemos trabajado aquí”, mencionó una de las comerciantes que cuenta con más de 25 años con su negocio semifijo.

En promedio los vendedores aseguran que en un día bueno llegan a vender cerca de los 600 pesos, mientras que un día muy malo se puede llegar a vender solo 150, ya que a decir de los mismos, las ganancias de sus productos pueden ir desde los 5 pesos en el caso de los vendedores de rastrillos, por lo que de acuerdo con sus ventas, estas no son suficientes para poder establecerse en un local y pagar renta de este.

“Aquí sí tenemos un permiso, mi esposo está registrado en hacienda, pagamos todo bien, uno que puede opinar, ya depende del gobierno, pero si nos quitan de aquí no convendría porque pues yo ya tengo aquí una vida vendiendo y pues ya la gente ya nos ubica, ya nos conoce y ya sabe que aquí estamos”, comentó una comerciante que decidió omitir su nombre para evitar represalias.

Además los mismos comerciantes ambulantes y semifijos aseguran que anteriormente intentaron tramitar permisos y trabajar en orden, sin embargo la autoridad no les brinda una alternativa para que puedan trabajar en el sitio, e inclusive algunos deciden ya no insistir en conseguir el trámite necesario para la venta, debido a que no hay una solución.

“Nosotros tenemos tolerancia solamente, hemos ido a solicitar el permiso pero siempre que vamos nos traen a vuelta y vuelta, no nos solucionan”, dijo una de las vendedoras ambulantes.

“Si te dan permiso pero fueras de acá, no donde tenemos la venta, fuera no se vende y aquí en la Miguel Alemán ya no dan permiso,, ya llevo acá 15 años, he ido a pedir y siempre te dan plazo para que te lo den, vas y vas y no te lo dan”, comentó Pedro, vendedor de la zona.

Entre las soluciones que estos ambulantes y semifijos daban a la autoridad es llegar a un acuerdo, donde tanto ellos como la autoridad trabajen en armonía, dejando los espacios libres para que la ciudadanía pueda circular libremente y al mismo tiempo ellos puedan colocar sus negocios en el lugar donde se encuentre más afluencia de personas.

“Ojalá nos apoyen, la mera verdad ahora sí para que nos dejarán trabajar, porque es lo único que pedimos, que nos dejen trabajar, no queremos otra cosa”, señaló Rogelio.

Por otra parte, ciudadanos que acuden a surtir su mandado en la zona o que pasan por el lugar para dirigirse a sus trabajos aseguran que hay comerciantes que ocupan las banquetas y hasta la cinta asfáltica de vialidad.

“Aquí en el Mercado Aldama, y Descargue Estrella sobre la Alemán la gente tiene que bajarse para poder pasar, porque las banquetas las tienen invadidas”, comentó Jaqueline.

“Ojalá hagan lo mismo en el Centro que en la Zona Piel, porqué uno no puede transitar bien por las banquetas, principalmente en la Miguel Alemán”, dijo María de los Ángeles.

Los ciudadanos señalaron que se corre un peligro en las inmediaciones de este bulevar principal, debido a que al invadir las banquetas, se tiene que bajar de las mismas para pasar y a su vez representa un peligro de sufrir algún accidente.