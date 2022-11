Regresa uso de cubrebocas en las aulas por repunte de casos COVID-19

León Gto.- Luego que se diera a conocer un repunte de casos de Covid y otras enfermedades respiratorias, la Secretaría de Educación de Guanajuato aseguró que volverá el uso de cubrebocas al interior de las aulas escolares.

Jorge Enrique Hernández Meza, secretario de Educación de Guanajuato aseguró que desde hace algunos meses bajo la tendencia de ya no usar cubrebocas como en algunos estados, el Consejo Estatal de Seguridad en Salud les pidió a la secretaría pasar la época decembrina y muy posiblemente las primeras semana de enero, ya que se preveía un repunto de todas las enfermedades respiratorias.

➡ Suscríbete a nuestra edición digital

“En ese momento se veía un poquito lejano y creo que ahorita estamos siendo testigos no solo de los casos de covid, si no de otras enfermedades como la Influenza y otras enfermedades entonces por lo pronto pues como habíamos dicho y como había mantenido el Consejo Estatal de Salud, se va a mantener el uso de cubrebocas dentro del aula en los espacios abiertos pueden prescindir de él”, mencionó.

Además aseguró que en las aulas escolares se debe de seguir usando el cubrebocas ya que la guía de salud vigente, estipula el uso del mismo en lugares cerrados, así como otros protocolos de salud, donde ya fueron retiradas las cuatro fases de revisión en el interior, acceso y salida.

Local Confirman más de 150 millones de pesos para habilitar Hospital Covid-19 en un Materno Infantil

En meses pasados donde parecía que ya no era necesario y había una tendencia a decir que ya no se usará por considerarlo estorboso, tanto que inclusive algunos padres de familia solicitaron a las escuelas ya no usarlo.

“Nosotros en el tema sanitario no podemos ser la autoridad que determine eso, tenemos que, como en toda la pandemia escuchar lo que este consejo dice que es finalmente quien está haciendo el monitoreo y quien de forma profesional puede decir lo que se puede prever, entonces nos mantenemos en la misma postura que será el Consejo Estatal quien nos vaya dictando las medidas, yo espero que después de esta época invernal podamos prescindir del cubrebocas”, respondió Hernández Meza.

Por su parte, Daniel Alberto Díaz Martínez, secretario de salud del estado de Guanajuato, realizó un llamado a la población para que esta mantenga y fortalezca las medidas preventivas como el uso de cubrebocas en espacios cerrados y mal ventilados, así como procurar la distancia, el lavado frecuente de manos, no saludar de beso o mano, realizar estornudos de etiqueta y quedarse en casa ante la aparición de signos respiratorios.

“A diferencia de años previos, donde la influenza había sido desplazada por los casos de la COVID -19, este año desde que inició la temporada invernal se han registrado ya en la entidad 209 casos de influenza, siendo principalmente Influenza AH3N2 la más frecuente. Se acentúa el frío en Guanajuato y con ello se incrementan las enfermedades respiratorias virales”, mencionó.

Este año se registró un incremento del 47% de casos confirmados en la última semana, respecto a la semana previa al pasar de 131 a 193 nuevos casos en la semana epidemiológica 46, por lo que Díaz Martínez recomendó abrigarse, consumir abundantes líquidos y evitar cambios bruscos de temperatura; ante la aparición de cualquiera de los síntomas de Covid -19 acudir a su servicio médico.