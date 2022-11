Incrementan casos de Covid-19 más del 50% durante los últimos días en Guanajuato

León, Gto.- El secretario de Salud de Guanajuato, Daniel Díaz Martínez, señaló que en las últimas dos semanas se han incrementado hasta el doble de casos de Covid-19 en la entidad además de los casos de influenza.

Comentó que la diferencia es que en la actualidad no hay casos de Covid-19, graves y hospitalizados por el número de vacunas que se han aplicado hasta la fecha.

“Es más del 50% lo que se ha incrementado, la diferencia es que no hay casos graves de pacientes hospitalizados o defunciones, hemos aplicado ya un millón de dosis de vacunas contra la influenza y creo que la cobertura contra covid también es muy buena”, dijo.

Dijo que aunque son enfermedades diferentes las recomendaciones son similares como el lavado de manos y si tienen factores de riesgo o están en un espacio cerrado y poco ventilado que usen cubrebocas y ante la menor presencia de signos, hacerse una prueba para tener el diagnóstico inmediato.

“Hay que seguir cuidando los filtros en las escuelas y en los trabajos y no tener mucha positividad en los trabajos que se incrementó ahorita ahorita”, agregó.

Explicó que las nuevas variantes son de ómicron como la del “perro de la muerte” sólo tiene el nombre para espantar a las personas, pero no han resultado ser tan agresivas como las anteriores aunque hasta este momento no se han detectado casos en el estado.

“Comparado con el año pasado donde no tuvimos ningún caso ya tenemos más de 210 casos positivos en el estado de Guanajuato, se esperaba ya nuevamente la enfermedad tipo influenza y particularmente influenza H3N2 es la variante que está ocupando ahorita los casos de enfermedad respiratorias agudas que la mayoría han sido ambulatorias en caos graves y que la vacunación está ayudando”, agregó.

Dijo que continúan con los monitoreos en las escuelas y que no se han presentado casos graves, pues los filtros están funcionando y la recomendación es que continúen para haciéndolo para evitar contagios durante la temporada invernal.