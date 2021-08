Reconocen al "Mejor agente de ventas" y al "Mejor detallista” en Sapica

León, Gto.- En el marco de la octogésima quinta edición de Sapica, durante el evento se reconoció al "Mejor agente de ventas", Ernesto Sánchez Maldonado y al "Mejor detallista”, David Coppel Calvo, director comercial de Ropa y Calzado de tiendas Coppel, en el marco del evento organizado por la organizada por la Cámara de la Industria del Calzado del estado de Guanajuato (CICEG).

Ernesto Sánchez Maldonado, dijo que es un reconocimiento inmerecido y es un logro que agradece mucho a la gente y a los clientes.

Comentó que hay un dicho que dice “aprende a gobernar tu vida, aprendiendo a vender” es un libro y un curso.



“Todos somos vendedores. Yo le agradezco mucho a la vida que me llevó a las ventas y me he profesionalizado en ellas, desde hace 30 años”, reconoció.

⬇️ Dale clic aquí ⬇️

Local Guanajuato es icono de la industria del calzado: Héctor Guerrero Herrera

Comenzó en la zapatería Tom Sawyer, de ahí tienen esa experiencia maravillosa Mercedes Zermeño Azuela le enseñó a atender a los clientes, a respetarlos, a no hablar cuando está un cliente y entregarle su calzado.



Por su parte, David Coppel Calvo, director comercial de Ropa y Calzado de tiendas Coppel recibió el Galardón a Mejor Detallista de la Industria del Calzado 2021, distintivo que reconoce el apoyo y compromiso que ha impulsado el crecimiento del sector del Cuero-Calzado-Proveeduría a escala nacional.



El Galardón es propuesto y seleccionado por las empresas fabricantes que pertenecen a la CICEG , en agradecimiento al impulso histórico que han recibido como proveedores de Coppel, especialmente ante el difícil contexto actual, generado por la pandemia por Covid-19.

Coppel vende actualmente más de 50 millones de unidades de calzado al año y dentro de la industria del calzado colabora con más de 150 proveedores directos y más de 600 proveedores indirectos, generando empleos a más de 43 mil personas.

⬇️ Dale clic aquí ⬇️

Local Demanda CICEG mesa de diálogo para evitar contrabando y competencia desleal en calzado

El compromiso de Coppel con la industria del calzado inició desde 1992, cuando comenzó a vender zapatos en sus tiendas departamentales. Dos años después, con la intención de tener una posición más cercana a la industria y abrió una oficina especializada en compras de calzado en León, Guanajuato.

“Es un honor recibir y poder compartir con nuestros clientes, colaboradores y proveedores este reconocimiento que representa la confianza que tenemos en la calidad del calzado nacional y las manos de quienes lo fabrican. Nuestro compromiso es seguir impulsando las ventas de productos nacionales, generar empleos y crear valor compartido”, dijo.