"Chulean" calzado hecho en León

León, Gto.- "La calidad (del calzado de León) está increíble, los diseños y los modelos están al pie de la moda", dijo la influencer Linda Waisboard, quien tiene más de 9 mil seguidores en Instagram y quien visitó el Salón de la Piel y el Calzado (SAPICA) en su octogésima quinta edición.

Comentó que está sorprendida, ella es estilista de NORDSTROM de muchos años y ver el producto que sale de México la emociona porque tiene padres mexicanos.

Dijo que lo que más le ha gustado es el trato de la gente “la gente que está detrás de esta industria es gente hermosa y maravillosa. Tenemos que hacer nuestra parte para apoyarla porque el país es hermoso y para salir adelante de la situación de la que todo el mundo se encuentra”.

Linda quien sube imágenes en sus redes @cl_experiences, se considera una mujer real, le encanta la moda y no le tiene miedo a ponerse la moda, las influencers dan ese toque con la persona real, en vez de ver una editorial.

“Cuando lo ves en una persona y ves algo de ti en ella, te vuelves un consumidor mucho más convencido de la compra”, explicó.

Destacó que quienes puedan comprar lo hagan y el que pueda apoyar artistas locales, gente de su comunidad comiencen por ahí porque es bienestar para todos que compre un producto de mi propio país.

“Tengo muchísima mujer de mi edad que confían en mí, no me siento influencer realmente empecé mi Instagram por darles ideas de cómo vestirse, cómo ser auténticas y que no le tengan miedo a nada, quiero darles permiso(...). No vendo productos, yo vivo promoviendo un estilo de vida divertido, de experiencias, de que una mujer nunca acaba de ser fabulosa. No te dejes, no te llenes de esos títulos y conceptos como ‘pero es que soy mamá’, ‘pero es que tengo esta edad’, ‘pero es que tengo esta talla’. Primero como mujeres nos tenemos que querer nosotras mismas”, puntualizó

Catherine Bacheleir, de la C&L Experiencia, están viendo que León es la ciudad que puede ayudar a todo el mundo para ver lo que viene en el tema de moda y sobre todo para dar trabajo para la gente de la industria.

Ella viaja por todo el mundo, apoyando a los artistas locales del lugar donde están por ejemplo Tijuana o Nigeria.

“En León estamos apoyando a los artistas y marcas locales, porque nosotros vendemos a veces hasta más que una tienda, es increíble que nos busquen para ver qué está pasando ahorita y en el futuro”, explicó.

Aseguró que el fashion no es para gente joven sino para todas las edades, de todos los estratos socioeconómicos. Se puede encontrar en Instagram como @sbstylewais.