Demanda CICEG mesa de diálogo para evitar contrabando y competencia desleal en calzado

León, Gto.- Los empresarios de la Cámara de la Industria del Calzado del Estado de Guanajuato, respaldamos la solicitud de agua para Guanajuato que demanda el Gobernador del Estado de Guanajuato Diego Sinhue Rodríguez, ante las instancias federales, además solicitamos una mesa de trabajo para tratar los temas de la competencia desleal, las subvenciones, el contrabando con la Secretaria de Economía, para continuar generando riqueza con un trabajo honesto y sin miedo a la competencia legal, afirmó el presidente del sector zapatero, Alfredo Padilla Villalpando.

El presidente de CICEG le dio la bienvenida al Ing. Héctor Guerrero Herrera, Subsecretario de Industria y Comercio, representante de la Secretaria de Economía del Gobierno Federal, la Mtra. Tatiana Clouthier Carrillo. Le dijo al invitado que su participación en esta inauguración de SAPICA nos da la oportunidad de mostrarle esta feria, que es un motor para la generación de negocios en nuestro sector.

Externó: “Nada nos ha detenido. Como empresarios, padres de familia y mexicanos que somos, hemos enfrentado muchos retos en los 520 días que llevamos de pandemia por el COVID-19. Nos hemos adaptado, hemos sido flexibles y hemos estrechado lazos de comunicación con clientes, proveedores y colaboradores, con el único propósito de seguir avanzando.

La industria mexicana del calzado y la marroquinería está enfocada en la transformación de las empresas, así como en fortalecer el diálogo y el entendimiento con las autoridades federales, con el propósito de construir un escenario justo y equitativo. Nunca hemos sido temerosos de los competidores, la competencia nos hace crecer, siempre y cuando ésta sea justa y legal”.

Debemos continuar el diálogo con las autoridades federales para intensificar el trabajo en las aduanas del país, en la lucha contra las malas prácticas de comercio internacional, como lo son el contrabando, la subvaluación y la piratería.

No podemos permitir que esa mercancía siga inundando el mercado nacional porque no solo daña a las empresas, también daña a los mexicanos.

Afirmó que en un escenario de informalidad e ilegalidad, a quien se afecta más es al consumidor, porque éstos acaban adquiriendo bienes aparentemente baratos, pero de muy baja calidad. Además, la informalidad no paga impuestos, no genera prestaciones a los trabajadores, busca solo la ganancia de unos pocos, sin importarle el bienestar de la sociedad. La piratería daña el esfuerzo de las marcas formales que trabajan por el posicionamiento de sus productos, que invierten, que pagan impuestos. Esto no lo podemos permitir.

Invitó a las autoridades federales a implementar una estrategia conjunta, a la Mtra. Raquel Buenrostro, Jefa del Servicio de Administración Tributaria (SAT), y al Maestro Horacio Duarte, Administrador General de Aduanas, para que nos podamos reunir a la brevedad y encontremos juntos las acciones que refuercen la lucha contra la subvaluación y el contrabando. También exhortó a la Mtra. Tatiana Clouthier, para que podamos trabajar en el fortalecimiento de las empresas del sector.

El reto que tenemos es lograr un mercado con competencia justa. No tenemos problemas con el calzado importado, siempre y cuando éste sea legal y en los precios correctos, sin subvaluación, ni ilegalidad.

Un punto fundamental que no puedo omitir es que, para que haya un desarrollo, no solo de la industria del calzado, sino del futuro de esta importante zona del país, es que se requiere contar con el recurso natural más importante: Agua potable.

Por lo que externo mi total apoyo a las gestiones que encabeza el Gobernador del Estado con las autoridades del Gobierno Federal para que se encuentre una solución viable y de largo plazo, sea la presa del Zapotillo o cualquier otra alternativa, para resolver el reto más importante que enfrenta nuestra ciudad.

Finalmente dijo es así que seguiremos colaborando con el Gobierno Estatal y Municipal en la internacionalización, en el desarrollo tecnológico, en la innovación, en el crecimiento de la industria y si contamos con el apoyo del Gobierno Federal, los impactos en empleo, recuperación económica y bienestar para la industria se multiplicarán en favor de los mexicanos.