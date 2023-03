Preservan el legado, vendiendo Noticias Vespertinas

Hace 71 años, el primer ejemplar de Noticias Vespertinas comenzó a circular por las calles de León y otras ciudades del estado, convirtiéndolo en el periódico de mayor tradición en la capital zapatera. Para llegar a miles de lectores, los voceadores han sido clave durante estas siete décadas y un año de vida que celebra este diario.

“Noticias, lleve sus Noticias Vespertinas”

“Noticias, lleve sus Noticias Vespertinas”, es como David Ricardo Pérez comenzó a vender periódicos a la corta edad de tres años, iniciando desde entonces la noble labor de un voceador inculcada por sus padres.

“Hace 50 años mi papa vende periódicos, casa por casa y desde los tres años yo comencé a trabajar con él, recuerdo que en ese entonces las Noticias Vespertinas costaban cinco centavos y la gente me compraba, querían enterarse de todo, porque el periódico era el único medio de comunicación local en esa época”, recuerda David.

Con el paso de los años, lograron establecer un puesto en la Plaza Catedral, pero con las obras de remodelación de la zona, su caseta fue reubicada por las autoridades a la Plaza Fundadores, frente a la fuente de los Leones, donde ya tienen más de 20 años vendiendo.

“Las Noticias Vespertinas son un periódico especial y de tradición, sobre todo la gente mayor, le tiene mucho cariño, tengo clientes que diariamente vienen a comprarlo porque es el periódico de Nota Roja, buscan los horóscopos, “la chica de la última página” y los clasificados”. Comentó.

“Mi papá vendía en los barrios”

También en la zona peatonal, pero en la calle 5 de Mayo, se encuentra María del Refugio Zapata López, quien ayuda a su hermano en su puesto de revistas y periódicos, legado de sus padres.

“Mi papá era voceador, él vendía por los barrios, el barrio Arriba, El Coecillo, la Obrera, el Centro y San Miguel. Hace 60 años, este era un buen oficio, se vendía mucho, por lo que mi padre le puso un puesto a mi mamá aquí en el centro. Mis hermanos y yo veníamos a vender desde pequeños, los acompañábamos”, compartió María.

Y aunque está de acuerdo en que las ventas del periódico han bajado, comenta que es general y coincide en que la gente mayor, es la que consume la prensa escrita. “Con la facilidad del internet ya muchos jóvenes no ven los periódicos, pero la gente mayor si está acostumbrada a salir a comprar su Noticias Vespertinas por la mañana, pero no solo son los periódicos, también son las revistas, almanaques, libros, es todo”. Finalizó.

14 años de trabajo

Leo es un voceador originario de la colonia El Cortijo. Debido a una discapacidad visual, no conseguía trabajo y se dedicaba a recolectar pe y cartón. Pero una vecina le sugirió que fuera voceador y desde 2009, recorre las calles del Centro y el Coecillo, vendiendo Noticias Vespertinas.

“A donde llegó es al Mercado República y otras calles del Barrio de Santiago, después caminó por todo El Coecillo y ya tengo mis clientes, que a diario me están esperando para comprarme las noticias. Me gusta mucho ser voceador, aparte de que me da de comer mi trabajo, he conocido mucha gente”. Declaró Leo.