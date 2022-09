Promueve voceador las tradiciones con sus disfraces

León, Gto.- (OEM-Informex).- Seguramente se le ha visto en algún punto de la ciudad acompañado de su diablito y de algún disfraz, y es que desde que inició como voceador de la Organización Editorial Mexicana (OEM) ha destacado por personificarse de acuerdo a la temporada del año.

Juan Francisco Ortiz López, tiene 48 años y comenzó como voceador el 9 de julio del 2009, luego de que perdió su empleo como vigilante del turno diurno en una fábrica de calzado.

Recordó que ese año llegó a la OEM, cuando resurgía el periódico El Sol de León, por lo que se le ocurrió utilizar trajes de acuerdo a la época para poder impulsar la venta.

“Compraba galletas y plumas, en ese tiempo me las daban a 50 centavos o a peso y a veces el encargado me decía que las comprara y él me ponía la mitad. Yo vendía entre 10 y 15 diarios, la gente se paraba en el crucero para grabarme o tomarme una foto, con celulares menos sofisticados que los de ahora”, contó.

DISEÑA SUS TRAJES

Él ha diseñado su indumentaria alusiva a las festividades del año y recordó que los primeros que realizó fueron justamente de la Independencia de México, que en el 2010 celebraba su bicentenario, así como el centenario de la Revolución Mexicana.

“Yo tenía muchas carencias porque venía de ser desempleado y prácticamente los trajes los hilvané de ropa usada que me regalaba la gente, fue muy difícil. Ahorita estoy viviendo una época más difícil porque atracaron mi casa y se llevaron muchas cosas, fuimos víctimas de la impunidad y de las autoridades corruptas, pero gracias a Dios no se llevaron mis trajes”.

EL FAVORITO

Le tiene mucho aprecio a sus trajes, pero el de Juan Diego es su favorito, pues fue un regalo que le hizo un amigo taxista, quien como él se disfrazaba para trabajar de acuerdo a la temporada del año.

“Me regaló la virgencita y venía en un cuadro y pensé en diseñar un traje de Juan Diego, lo hice sobre tela de maíz que es yute, una muy similar a la que se utilizaba en aquel tiempo. Le corté los bordes y lo mandé con un sastre para que no se le note la añadidura”, dijo.

Además, recordó con orgullo que la virgen ha salido en diferentes notas de medios de comunicación locales pues siempre se ve luminosa y fue bendecida en la parroquia de la colonia San Marcos y en la Catedral de la Virgen de la Luz.

Esta indumentaria es muy especial para Francisco porque se considera un hombre espiritual y cuenta con fervor que Juan Diego tenía 52 años cuando se le apareció la virgen y recorría 22 kilometros de su casa al obispado y 22 de regreso para pedir que se construyera la Basílica.

“Yo siento mucho aprecio por ella porque como mi madre ya falleció, ella es ahora mi madre y me va a acompañar toda la vida, aquí esta. Es el traje al que le tengo más aprecio porque es el más espiritual, yo soy más espiritual que material y cada vez que salgo con él canto alabanzas a la virgen”, dijo.

Agregó que él nació como voceador en OEM y aunque ya no pertenece a la empresa, todos los días acude por su Noticias Vespertinas, y cada vez que canta esas alabanzas es una bendición por representar a la empresa que le permitió tener ese oficio.

LAS TEMPORADAS

Promueve a través de sus disfraces las tradiciones como el Día de Muertos que mezcla un poco con el Halloween, pues señala que las nuevas generaciones ya no conocen las tradiciones del país.

Para la época decembrina se ha disfrazado de varios personajes de la pastorela e incluso recordó que en alguna ocasión le prestaron una botarga de burrito que fue del agrado de chicos y adultos.

“Realmente lo hago para promover las tradiciones aunque lamentablemente hay menos recursos, todos es más caro y este año quisiera renovar algunos y conseguir un traje de duende o del Grinch para poder cantar en el Centro Histórico”.

LA RUTA

Diario camina 34 kilómetros, sale de su casa en San Marcos y llega caminando hasta el centro, de ahí camina hasta Hilamas, al Tubo Azul y luego regresa a su colonia, siempre acompañado de su diablito en el que carga sus periódicos, pues desde hace seis años no toma transporte público.

TAMBIÉN CANTA

Desde hace unos meses también ha desarrollado su gusto por el canto y lo ha compartido en las calles del Centro Histórico donde además de interpretar temas en español, llama la atención de la gente cuando lo escuchan cantar en inglés.

“Me toman videos, fotos, yo aprendí con partituras de inglés de Maroon 5, Guns N' Roses, Metallica, Savage Garden, Nirvana, Rammstein, mi base en el inglés es el rock alternativo”.

EL MENSAJE

“No pierdan esa fe, que en lugar de perseguir tanto el dinero, mejor persiguieron los valores para que vuelva esa paz que teníamos, los niños generan mala cultura y a ellos hay que trasmitirles lo mejor y cuando vengan al Centro Histórico aprecien monumentos y sitios. No se olviden de nuestro héroes y no solo sean mexicanos el 15 de septiembre sino todo el año”.