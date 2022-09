“Rueditas” encontró en la calle y en las cumbias la manera de salir adelante

León, Gto. (OEM, INFORMEX).- El famoso “Rueditas” debería de ser considerado como un atractivo más León. Verlo cantar, bailar, su maquillaje en diferentes personajes es una tradición en la Fuente de los Leones y la Feria de León.

Su nombre de pila es Juan Manuel Flores Bueno, tiene 43 años y es orgullosamente de León Guanajuato. Detrás de su maquillaje y su cumbia, hay una historia de amor a su oficio y a su familia.

NIÑEZ DIFÍCIL

Desde su nacimiento tuvo una vida llena de carencias, Manuel, no sabe leer, ni escribir, no sabe lo que es estar en un salón de clases. Le tocó una vida precaria pero que aprendió a amarla y ser feliz a su manera.

Se define como un nómada, no tiene un lugar fijo para vivir, sus rumbos son Los Reyes, La Brisa, El Coecillo, aunque nació en San Agustín, hijo de Juan Bueno y Antonia Flores Méndez, la cual falleció cuando tenía 13 años.

Desde muy pequeño supo que su vida no era igual a los demás, con una discapacidad física y una familia numerosa, lo motivó para salir a trabajar a los 8 años con sus “camaradas” de la colonia La Florida.

“Nunca fui a la escuela, no sé leer, ni escribir, fuimos 10 hermanos, se sentía el hambre, la pobreza que a veces no alcanza, mirar a mi jefes que le batallaban y decidí venirme al centro desde los 8 años”.

A LOS 8 AÑOS

En su existencia hay de todo menos miedo, supo que al igual que su padre la música sería el medio para salir adelante. En su avalancha, su morral y un envase de Fanta llegó al Centro de la ciudad y más tarde la zona peatonal se convirtió en su hogar.

Para mí nunca ha existido el miedo, yo no iba comer miedo, ni mi familia

Antes de trabajar se divertía en Chispas, lo que la vida nunca le pudo quitar fue disfrutar de su infancia.

Sus primeros puntos de trabajo fueron el Pasaje Fundadores y la Calle 5 de Mayo, sí en el centro le iba mal, se subía a los camiones.

SU VIDA EN LOS MALABARES

Su gusto por la calle lo hizo aprender cosas nuevas a los 11 años ya sabía hacer malabares en los bulevares Hidalgo, López Mateos, Francisco Villa.

Lo que tiene claro es que todo lo que él quiera lo puede lograr: pintar, cantar, bailar, malabares, nunca se cierra de la mente y mejor aprovecha el talento que sí tiene.

A su show le agregó el maquillaje, agradece que ha sido un hombre de la calle ha tenido muchos camaradas que se maquillan y se les fue arrimando, cargando maletas y le enseñaron a maquillarme, luego por internet perfeccionó sus maquillajes.

EL CAPULINA DE LEÓN

Uno de los personajes que lleva años realizando es el de Gaspar Henaine Capulina, contrario a lo que se pudiera pensar no le gusta ese personaje, lo hizo porque su padre se lo aconsejó.

“La gente ya no me daba dinero y tenía que hacer algo nuevo, mi padre me dijo que me vistiera de Capulina, estudié el personaje y de ahí salió y le ha gustado al público”, su recreación les ha recordado a grandes y chicos este personaje.

LA FERIA DE RUEDITAS

Con 35 años tomando la calle como su fuente de trabajo Manuel, reconoce que La Feria de León, es una de sus principales fuentes de trabajo, desde los 11 años se pone en la salida principal a cantar considera que la feria es parte de su vida.

Fui de los primeros que llegué a la feria

HOY

Aunque se le han presentado diferentes oportunidades como salir a otros municipios y contrataciones en eventos privados, no olvida sus inicios y no le falla al Centro, diario se presenta de 4 a 5 horas baila, canta y maquilla.

Durante la pandemia confiesa que hubo momentos de miedo, no había gente, todo cerrado y decidió irse al bulevar en donde inició con piedras hizo malabares, recuerda que le sacaban la moneda por el espejo, pero nunca lo dejaron de ayudar.

UN FELIZ ABUELO

En su vida personal le ha ido bastante bien, tiene cuatro hijos, tres mujeres y un varón, además se ha convertido en un feliz abuelo. Una de sus hijas quiere seguir sus pasos ya que baila y maquilla seguramente seguirá la tradición.

Su sueño es simple: echarle ganas a la vida y transmitir lo que Dios le ha dado y mucha gente se identifica con él.

“La cosa más bonita que Dios me dio son mis hijos que estén vivos y sanos es lo más valioso para mí"

RUEDITAS PARA RATO

Disfruta su día a día, en su trabajo tiene lo que más le gusta Lo que las cumbias y bailar. Asegura que en su vida no hay tristeza.

“ No hay peor discapacidad que cuando te discapacitas de la mente , cuando dices no puedo, sí puedes, pero no quieres, es la peor discapacidad del ser humano, puedes tener todo lo que quieras” y finalizó con el mensaje que se debe querer al prójimo.

El día que no esté, espera que lo recuerden como una persona alegre y luchadora y que lo tengan presente con la canción “El día que yo me muera”, de los Parranderos de Colombia y que le llevan muchas flores frescas.