Pide alcaldesa no informar lugares donde hay alcoholímetros

Alejandra Gutiérrez Campos, Alcaldesa de León, pide a la sociedad no difundir posicionamiento de los alcoholímetros , esto debido a que hubo otro accidente en Valle del Campestre.

“Desde que arrancó esta administración he sido tajante con el tema y he dicho que se debe descalificar aquellas personas que toman y manejan porque es un acto de irresponsabilidad, traemos campañas, acciones y seguimos con el alcoholímetro pero siguen en los grupos diciendo por dónde pasen o por dónde no pasen de manera irresponsable”, indicó.

“Lo que yo les puedo decir es que fue un acto de una persona que decidió tomar y manejar y no debe suceder, sin embargo la autoridad actuó, se detuvo y se puso a disposición”, manifestó.

La ciudad, se ha enlutado con percances en el que conductores responsable de incidentes viales se encontraba en estado de ebriedad, además de ir a exceso de velocidad, el más reciente el caso de Aldo y Hassiel, jóvenes que perdieron la vida en el accidente que ocurrió la madrugada del pasado 22 de mayo en bulevar Ibarrilla.

Las víctimas, viajaban en un vehículo de la marca Hyundai en color blanco, mismos que fueron impactados por un vehículo de la marca Ford Mustang que conducía Cristián en exceso de velocidad y bajo los influjos del alcohol.

En este sentido, el municipio de León ha intensificado operativos de alcoholímetros en diversos puntos de la ciudad con las asociaciones de bares, cantinas y el sector restaurantero para fomentar la prevención y así evitar accidentes por conductores ebrios, sin embargo, hay grupos en diversas plataformas como Facebook, WhatsApp y telegram donde dan aviso a los ciudadanos los puntos exactos donde se están llevando estos instrumentos de medición.

Ante esta falta de conciencia y de irresponsabilidad, la presidenta Alejandra Gutiérrez destacó que su labor es crear campañas de concientización y llevar a cabo los alcoholímetros en otras acciones pero de nada sirve que los mismos ciudadanos den aviso aquellos que por una razón manejan sin precaución.

“El día de mañana puede ser su hijo, tu hermano, tu papá quien muera en un accidente. Todos tenemos que hacer conciencia como autoridad estamos haciendo lo que esté en nuestras manos pero es responsabilidad del ciudadano manejar y no tomar”, concluyó.