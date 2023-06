Conectarán cámaras de videovigilancia en 200 restaurantes de León para inhibir delincuencia

En menos de un mes, entre 600 y 900 cámaras del C4 León estarán conectadas a al menos 200 restaurantes de la ciudad como parte de la estrategia para brindar seguridad a los comensales tras los ataques ocurridos durante las últimas semanas.

Así lo confirmó el presidente de la CANIRAC en Guanajuato, Manuel Bribiesca, quien aseguró que esto se acordó durante su última reunión que tuvo con el secretario de Seguridad Pública de León, Mario Bravo Arrona, el lunes pasado.

“Estamos implementando que la mayor parte de los restaurantes de la ciudad se conecten al C4, entonces vamos a empezar a impulsar un esquema de seguridad coordinada entre los restaurantes y el C4 para de esa manera nosotros, lugar donde asisten personas de todo tipo, si hay eventos de diferentes formas estemos conectados al C4 y de esa forma todos los que estamos trabajando en restaurantes nos sintamos seguros”, dijo.

El empresario restaurantero comentó que espera que esto no quede sólo en palabras ya que todos los propietarios de los establecimientos que estuvieron presentes están de acuerdo con el programa de vigilancia para inhibir la violencia y delincuencia dentro de los restaurantes que a la vez son centro de trabajo.

“Ayer que estuvimos algunos, todos estuvimos de acuerdo en poner las cámaras y principalmente nos hizo sentir esa seguridad de que no hay problema si se conectan las cámaras al C4 porque muchas veces vemos o creemos que podemos estar en riesgo por lo mismo que estemos vigilados, pero al contrario, si estamos vigilados por gente experta y honesta que está dando la seguridad de nuestra ciudad nos sentimos tranquilos”, agregó.

Dijo que no se va a requerir un recurso extra ya que se utilizará el que ya está implementado por el municipio, pues muchos de los restauranteros no querían colocar cámaras porque venían saliendo de la pandemia y no contaban con el recurso para realizar la inversión.

En Guanajuato hay casi 30 mil restaurantes, pero por ahora sólo comenzarán con 200 de León, por lo que Manuel Bribiesca dijo que buscarán una cita con el secretario de Seguridad Pública de Guanajuato, Álvaro Cabeza de Vaca para proponerle la iniciativa en todo el estado.